Restricciones de tráfico, horarios y vías alternativas por la manifestación en defensa de la Azucarera de La Bañeza

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado de las restricciones de tráfico en varias vías públicas que se producirán este viernes, a partir de las 18.30 horas, con motivo de la manifestación que tendrá lugar en la ciudad en defensa de la Azucarera.

La manifestación comenzará a las 19.00 horas en Gran Vía de San Marcos, frente a las sede de los sindicatos UGT y CC OO, para dirigirse a la plaza de la Inmaculada y continuar por avenida Roma, plaza de Guzmán, avenida Condesa de Sagasta, avenida Peregrinos y concluir en la explanada de la delegación territorial de la Junta en León.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas, según ha informado el Ayuntamiento de León en un comunicado.

Además, sugiere hacer uso del transporte público en lugar de vehículos privados para minimizar posibles demoras. En todo caso, el Ayuntamiento ha asegurado que los agentes policiales velarán por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.