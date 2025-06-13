Los médicos paralizan intervenciones quirúrgicas y multitud de consultas con una huelga en León

Alrededor de 150 profesionales de diferentes áreas del Complejo Asistencial Universitario de León se han concentrado esta mañana a las puertas de las instalaciones, para protestar por la nula respuesta a sus reivindicaciones, que les han llevado a suspender intervenciones quirúrgicas, consultas y multitud de citas en la agenda.

"No vamos a parar hasta que no nos escuchen. Llevamos mucho tiempo reclamando cosas que son necesarias y nadie nos hace caso", explicaron portavoces del colectivo en León.

La huelga está recibiendo una respuesta "superior a la que se esperaba", aseguran los implicados, que están coreando slogans como "¡Hora trabajada, hora cotizada!" o "¡No es vocación, es explotación!". Equipos de dirección, médicos internos residentes y personal de todas las esferas apoyan esta movilización. "No tenemos datos oficiales de momento", han reconocido los convocantes. A última hora de la mañana, incluso han protagonizado una sentada a las puertas del Hospital y han paralizado el tránsito de los autobuses.

El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Diaz-Villarig, sí ha cifrado en torno al 47% el seguimiento de la convocatoria, que en Atención Primaria se ha situado en el 26%. Villarig ha estado reunido esta mañana con el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, para explicarle los motivos de la huelga "y que esta es una medida que tomamos contra el Ministerio de Sanidad".

Los profesionales reclaman que los facultativos tengan una jornada de 35 horas semanales, así como que la jornada ordinaria y la guardia tengan una duración y franja horaria "claramente delimitadas". Además, exigen que los descansos compensatorios computen a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.

Asimismo, piden que todo el trabajo que se realice en horario nocturno, independientemente de su modalidad, debe tener un coeficiente reductor de jornada, y que los excesos de jornada, incluida la jornada de guardia, no pueden ser retribuidos por debajo de la hora de jornada ordinaria. También consideran necesario que los periodos de descanso se amplíen y estén garantizados.

Los sindicatos aseguran que desde la última reunión celebrada con el Ministerio el pasado 2 de junio no han recibido ninguna respuesta en muchas de sus peticiones. Mientras que sobre la propuesta de Sanidad en la regulación la jornada señalan que "el nuevo Estatuto Marco aspira a consagrar el actual 'status quo', basado en el sostenimiento del sistema sanitario público a costa de los derechos laborales de los facultativos".

Sanidad establece la exclusividad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para los cargos intermedios y para el personal directivo, aunque finalmente no incluye la exclusividad para los profesionales que finalizan la formación especializada.

En cuanto a la jornada laboral, Sanidad plantea una jornada máxima estableciendo 45 horas como tope máximo. Además, limita la jornada de guardia a 17 horas y la suma de jornada ordinaria y de guardia de forma sucesiva no podrá exceder tampoco las 17 horas. Sanidad recuerda que antes las guardias o la combinación de jornada ordinaria y guardia era de 24 horas. Además, se introduce la voluntariedad y los informes de salud laboral a la hora de ampliar los horarios.

También se establece la exención de turnos de noche para el personal que trabaje a turnos y tenga más de 55 años. Igualmente se amplían los motivos para la exención de la realización de la actividad de guardia y se introduce la voluntariedad y los informes de salud laboral a la hora de ampliar los horarios.

En este punto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que los sindicatos reconocen al Ministerio los avances logrados durante las negociaciones del Estatuto Marco.