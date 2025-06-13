Ya en el BOE: estos son los destinos Interrail para aprovechar los descuentos de Verano Joven 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano de 2025 está a la vuelta de la esquina y con él llega una oportunidad única para los jóvenes viajeros. Gracias al programa Verano Joven 2025, anunciado en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-11722), los jóvenes de entre 18 y 30 años (nacidos entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007) con nacionalidad española o residencia legal en España podrán disfrutar de un descuento del 50% en los pases Interrail adquiridos a través de la web de Renfe, para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025. Este incentivo, financiado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es perfecto para explorar Europa de forma económica y sostenible. A continuación, te contamos los mejores destinos para aprovechar tu Interrail y algunas ideas para planificar tu aventura.

¿Qué es el Interrail y cómo aprovechar el descuento?

El Pase Interrail es un billete de tren que permite viajar de forma ilimitada o limitada (según el tipo de pase) por hasta 33 países europeos durante un periodo determinado. Con el descuento del Verano Joven 2025, los jóvenes podrán adquirir este pase con un 50% de descuento si lo compran a través de la web de Renfe y se registran previamente en la plataforma del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El proceso es sencillo: inscríbete en el registro oficial, verifica que cumples los requisitos de edad y residencia, y adquiere tu pase para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

Este descuento hace que viajar en tren por Europa sea más accesible que nunca, promoviendo una forma de turismo sostenible y llena de aventuras. ¿Listo para planificar tu ruta? Aquí te proponemos algunos destinos imprescindibles para tu Interrail.

Destinos imprescindibles para tu Interrail 2025

1. París, Francia

La Ciudad de la Luz es un must para cualquier viajero. Pasea por los Campos Elíseos, visita el Louvre, disfruta de un croissant en una terraza parisina y sube a la Torre Eiffel al atardecer. Desde París, puedes conectar fácilmente con otras ciudades francesas como Lyon o Marsella, o incluso cruzar a Bélgica o los Países Bajos. Consejo: Usa trenes regionales para explorar la región de Normandía o el Valle del Loira, que también están cubiertos por el pase Interrail.

2. Ámsterdam, Países Bajos

Con sus canales, museos y ambiente relajado, Ámsterdam es perfecta para los jóvenes viajeros. Visita el Museo Van Gogh, alquila una bicicleta para recorrer la ciudad como local y descubre los mercados al aire libre. Desde aquí, puedes tomar un tren a Utrecht o Rotterdam, o incluso viajar a Berlín en un trayecto nocturno. Consejo: Reserva con antelación los trenes de alta velocidad (como el Thalys) para garantizar tu plaza, ya que algunos requieren suplementos.

3. Berlín, Alemania

Berlín combina historia, cultura y una vibrante escena nocturna. Explora el Muro de Berlín, la Puerta de Brandeburgo y el ambiente alternativo de Kreuzberg. Desde Berlín, es fácil conectar con otras ciudades alemanas como Múnich o Hamburgo, o incluso con Praga en la vecina República Checa. Consejo: Aprovecha los trenes regionales alemanes (DB) incluidos en el Interrail para moverte sin coste adicional.

4. Praga, República Checa

Con su casco histórico de cuento de hadas, Praga es una joya europea. Camina por el Puente de Carlos, visita el Castillo de Praga y disfruta de una cerveza checa en una taberna local. Desde Praga, puedes continuar hacia Viena o Budapest, creando una ruta por el corazón de Europa Central. Consejo: Los trenes nocturnos son una gran opción para ahorrar tiempo y dinero en alojamiento.

5. Lisboa, Portugal

Si buscas sol y buen ambiente, Lisboa es tu destino. Disfruta de los tranvías amarillos, los miradores con vistas al Tajo y los famosos pasteles de Belém. Desde Lisboa, puedes explorar Oporto o incluso cruzar a España para visitar Sevilla o Madrid, conectando con el descuento del 90% en trenes de media distancia de Renfe. Consejo: Combina tu Interrail con los descuentos del Verano Joven en trenes y autobuses dentro de España para extender tu viaje.

6. Budapest, Hungría

Con sus baños termales, el majestuoso Parlamento y el animado barrio judío, Budapest es un destino vibrante y asequible. Desde aquí, puedes viajar a Bratislava (Eslovaquia) o Viena (Austria) en menos de tres horas. Consejo: Los trenes entre estas ciudades son frecuentes y están incluidos en el pase Interrail, lo que facilita una ruta por el Danubio.

7. Copenhague, Dinamarca

Si prefieres el norte de Europa, Copenhague te sorprenderá con su diseño moderno, su ambiente hygge y lugares como Nyhavn. Desde aquí, puedes cruzar a Malmö (Suecia) en tren a través del famoso puente de Øresund. Consejo: Planea tu visita para disfrutar de los festivales de verano en Escandinavia, que suelen coincidir con el periodo del descuento.

8. Roma, Italia

Sumérgete en la historia en Roma, visitando el Coliseo, el Foro Romano y la Ciudad del Vaticano. Desde Roma, puedes explorar Florencia, Venecia o incluso cruzar a Croacia para visitar Split o Dubrovnik. Consejo: Algunos trenes de alta velocidad en Italia, como los de Trenitalia, requieren reservas, así que planifica con antelación.

Cómo planificar tu ruta Interrail

Elige tu pase Interrail: Hay opciones como el Global Pass (válido en 33 países) o el One Country Pass (para un solo país). El descuento del 50% aplica a los pases comprados a través de Renfe, así que verifica las opciones disponibles.

Regístrate en la web del Ministerio: Asegúrate de inscribirte en el registro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para acreditar tu elegibilidad.

Planifica tu itinerario: Usa la app de Interrail para consultar horarios de trenes y planificar rutas. Prioriza trenes regionales para ahorrar en suplementos.

Reserva alojamiento con antelación: Los hostales y albergues son ideales para viajeros jóvenes y suelen estar cerca de las estaciones de tren.

Combina con descuentos nacionales: Además del Interrail, el Verano Joven 2025 ofrece un 90% de descuento en trenes de media distancia y autobuses estatales, y un 50% en trenes Avant y servicios comerciales (con un máximo de 30 euros por trayecto). Esto te permite explorar España antes o después de tu aventura europea.

Consejos para un Interrail inolvidable

• Viaja ligero: Una mochila compacta te dará más libertad para moverte entre trenes y ciudades.

• Aprovecha los trenes nocturnos: Ahorrarás en alojamiento y maximizarás tus días de viaje.

• Explora destinos menos turísticos: Ciudades como Ljubljana (Eslovenia), Coimbra (Portugal) o Graz (Austria) ofrecen experiencias auténticas con menos multitudes.

• Lleva una botella reutilizable y snacks: Los trenes y estaciones pueden ser caros, así que prepárate para ahorrar en comida y bebida.

• Conecta con otros viajeros: Los trenes Interrail son un lugar perfecto para conocer a otros jóvenes exploradores y compartir experiencias.

Por qué viajar con Interrail en 2025

El programa Verano Joven 2025 no solo hace que viajar sea más asequible, sino que también fomenta el uso del transporte público, una opción sostenible para descubrir Europa. Con el descuento del 50% en el Pase Interrail y los adicionales en trenes y autobuses en España, tienes la oportunidad de crear un viaje épico sin gastar una fortuna. Desde las vibrantes capitales hasta pequeños pueblos llenos de encanto, Europa te espera para que vivas una aventura inolvidable.

¿A qué esperas? Regístrate en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, compra tu Pase Interrail con descuento a través de Renfe y empieza a planificar tu ruta. ¡El verano de 2025 será tu momento para explorar Europa en tren!