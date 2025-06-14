Drones, helicópteros y guardias civiles para un Camino más seguro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León refuerza un año más la seguridad en el Camino de Santiago durante el periodo estival mediante la intensificación de los servicios dirigidos a la vigilancia, prevención e investigación de hechos delictivos y el auxilio a los peregrinos, coincidiendo con el aumento del número de personas, tanto nacionales como extranjeros, que transitan por la provincia en peregrinación a Santiago. El operativo está compuesto fundamentalmente por la Oficina Móvil de Atención al Peregrino, patrullas de Seguridad Ciudadana, de la Agrupación de Tráfico, Seprona, el helicóptero de la Unidad Aérea y un dron de la Comandancia en apoyo de las patrullas terrestres que permitirá una vigilancia aérea más rápida e inmediata.

Como apoyo a este dispositivo especial y en el marco de los acuerdos internacionales de colaboración con otros países, se contará también con policías de Francia y Alemania como medida de cooperación en los Planes de Turismo Seguro y Plan de Ruta Jacobea 2025, para lo que esta primera quincena de junio ya se cuenta con una policía de la Gendarmería Nacional Francesa integrada en la Oficina Móvil de Atención al Peregrino de la Comandancia de León, que lleva a cabo patrullas mixtas de seguridad con el objetivo principal de asistir a los ciudadanos de su país que realizan el Camino.

Con este refuerzo, que se mantiene activo durante todo el año, se aumenta la presencia de patrullas uniformadas en lugares de transporte público y de alojamiento en los propios tramos del Camino, la vigilancia del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como la prevención y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, consiguiendo un alto grado de seguridad para los peregrinos que deseen hacer el Camino, además de colaborar activamente con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

Además de la presencia física en la Ruta Jacobea, la Guardia Civil intensifica su presencia virtual mediante la potenciación de la aplicación Alertcorps del Ministerio del Interior. Mediante su descarga, los peregrinos pueden activar la función Guardián Benemérito, que le proporcionará servicios como una atención desde los centros operativos de servicio, recepción de alertas de seguridad geolocalizadas en tiempo real, así como la posibilidad de contactar con el teléfono de emergencias 062, todo ello disponible en siete idiomas. Igualmente, los peregrinos recibirán mensajes aleatorios con consejos de seguridad en función a su geoposicionamiento, a modo de Guardián Virtual del Camino, incorporando información de los cuarteles que están a menos de un kilómetro del Camino.