Cerca de 500 profesionales leoneses se sumaron a la huelga de médicos

Alrededor de 500 profesionales de diferentes áreas del Complejo Asistencial Universitario de León se concentraron ayer a las puertas de las instalaciones, para protestar por la nula respuesta a sus reivindicaciones, que les han llevado a suspender intervenciones quirúrgicas, consultas y multitud de citas en la agenda. Los organizadores cifran el seguimiento en un 47% y la Junta lo rebaja al 36 % en León,

«No vamos a parar hasta que no nos escuchen. Llevamos mucho tiempo reclamando cosas que son necesarias y nadie nos hace caso», explicaron portavoces del colectivo en León.

La huelga recibió una respuesta «superior a la que se esperaba», aseguraron los implicados, que estuvieron coreando slogans como «¡Hora trabajada, hora cotizada!» o «¡No es vocación, es explotación!». Equipos de dirección, médicos internos residentes y personal de todas las esferas apoyaron la movilización. «No tenemos datos oficiales de momento», reconocieron inicialmente los convocantes. A última hora de la mañana, incluso llegaron a protagonizar una sentada a las puertas del Hospital y paralizaron el tránsito de los autobuses.

Los sindicatos aseguran que desde la última reunión celebrada con el Ministerio el pasado 2 de junio no han recibido ninguna respuesta en muchas de sus peticiones. Mientras que sobre la propuesta de Sanidad en la regulación la jornada señalan que «el nuevo Estatuto Marco aspira a consagrar el actual ‘status quo’, basado en el sostenimiento del sistema sanitario público a costa de los derechos laborales de los facultativos».

EXCLUSIVIDAD

Sanidad establece la exclusividad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para los cargos intermedios y para el personal directivo, aunque finalmente no incluye la exclusividad para los profesionales que finalizan la formación especializada.

El Gobierno plantea una jornada máxima estableciendo 45 horas como tope máximo. Además, limita la jornada de guardia a 17 horas y la suma de jornada ordinaria y de guardia de forma sucesiva no podrá exceder tampoco las 17 horas. Sanidad recuerda que antes las guardias o la combinación de jornada ordinaria y guardia era de 24 horas. Además, se introduce la voluntariedad de horarios.