La Universidad digitaliza las tallas de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la Universidad de León han rubricado un acuerdo por el que la institución docente realizará el escaneado y la digitalización de las trece tallas que componen el patrimonio de la cofradía, con el fin de mejorar las prestaciones que aporta la imaginería de la penitencial, actualmente la más populosa en cartas de pago.

A lo largo de sus más de cuatrocientos años de historia, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León ha ido formando un considerable patrimonio que le permite representar, a través de distintos grupos escultóricos, el Calvario de Jesucristo. Las trece tallas que componen la procesión de Los Pasos que sale a la calle cada Viernes Santo.

Ahora se pretende disponer de un archivo digitalizado de las tallas, con el fin de mejorar el potencial de la penitencial y de dotarlo de las máximas prestaciones. Es la fórmula que se considera más adecuada también para saber las medidas exactas de las tallas y que si por cualquier motivo se produjese un accidente, disponer de herramientas más útiles para su reproducción en las condiciones más adecuadas.

A pesar de que la documentación es escasa, fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, y la primera mitad del siglo XIX, se conoce que desde sus orígenes la cofradía nazarena disponía de diversos pasos procesionales.

CONTRATOS CON TUDANCA

A través de los contratos firmados con el escultor vallisoletano Diez de Tudanca en 1674 y 1675, se tenían en el haber los llamados pasos de «papelón», compuestas sus figuras por telas encoladas y piezas de madera en manos, pies y cabeza. Cuanto menos del grupo de La Coronación se tiene constancia de que se encargó a Tudanca su sustitución por uno de madera policromada, por el costoso mantenimiento del mismo.

En los archivos de la penitencial de Santa Nonia figura la existencia de un paso del «açotamiento», antecedente de La Flagelación, que la estudiosa María Antonia Fernández del Hoyo, a tenor de lo dispuesto en los contratos, deja abierta la posibilidad de que fuera obra del propio Tudanca, siendo entonces la figura del Cristo distinta a la actual de Gaspar Becerra.

En los mismos documentos también se encargaba la figura de un Cirineo que acompañara al Nazareno, y que ahuecara esta última imagen.

A finales del siglo XVIII, aparte de los anteriores cuatro pasos mencionados, también se tuvo constancia de que ya formaba parte de la procesión «El Balcón» antecesor del actual grupo del Ecce Homo.

Ahora, con esta medida que se adopta, es posible que el patrimonio esté más seguro en la certeza de que cualquier contingencia sería mejor resuelta en virtud de esta decisión. Hay previsión de organizar un acto público para dar a conocer los detalles de este acuerdo sellado entre las dos partes.