Alcampo cierra uno de sus súper y despide a 21 trabajadores

Además del cierre del supermercado de Bembibre, Alcampo firmará 21 despidos en seis establecimientos de la provincia,de los 88 totales en la comunidad.

Al mismo tiempo, y con el fin del evitar despidos, el acuerdo contempla como medida alternativa al cierre de determinados centros, la transformación del horario de cinco supermercados que pasarán a estar abiertos los siete días de la semana. Entre estos se encuentran uno en León, en la avenida Reyes Leoneses.

A nivel nacional el acuerdo incluye la desvinculación de 663 trabajadores y el cese definitivo de la actividad de 16 supermercados. La mesa de negociación, compuesta por Fetico, CC OO y UGT así como representantes de Alcampo, acordó una reducción de plantilla en 127 centros que que siguen abiertos y operando con normalidad . Esta reducción afectará a 404 personas de ocho hipermercados y 119 supermercados de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra y La Rioja.

El número de supermercados que cerrarán sus puertas será de 16, afectando en este caso a una plantilla de 196 personas. Estos supermercados están situados en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.