Alcampo cierra uno de sus súper y despide a 21 trabajadores
A nivel nacional el acuerdo incluye la desvinculación de 663 trabajadores y el cese definitivo de la actividad de 16 supermercados
Además del cierre del supermercado de Bembibre, Alcampo firmará 21 despidos en seis establecimientos de la provincia,de los 88 totales en la comunidad.
Al mismo tiempo, y con el fin del evitar despidos, el acuerdo contempla como medida alternativa al cierre de determinados centros, la transformación del horario de cinco supermercados que pasarán a estar abiertos los siete días de la semana. Entre estos se encuentran uno en León, en la avenida Reyes Leoneses.
A nivel nacional el acuerdo incluye la desvinculación de 663 trabajadores y el cese definitivo de la actividad de 16 supermercados. La mesa de negociación, compuesta por Fetico, CC OO y UGT así como representantes de Alcampo, acordó una reducción de plantilla en 127 centros que que siguen abiertos y operando con normalidad . Esta reducción afectará a 404 personas de ocho hipermercados y 119 supermercados de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra y La Rioja.
El número de supermercados que cerrarán sus puertas será de 16, afectando en este caso a una plantilla de 196 personas. Estos supermercados están situados en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.