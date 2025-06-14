UPL avisa al PSOE de que le exigirá que mejore el cumplimiento del pacto de la Diputación de León

A poco más de nueve meses de las elecciones autonómicas, UPL se rearmó este sábado en su congreso general con el objetivo de ganar esos comicios en la provincia de León. La meta no se fija como una quimera, sino que se asienta en los augurios de las encuestas, pero sin que los leonesistas pierdan la perspectiva de que "hay que poner en valor lo que supone" la formación y que "da lugar a la continuidad de unas siglas que buscan la Autonomía" Leonesa y, "en el día a día, se centran en la gestión de los problemas de los ciudadanos", como defendió Alicia Gallego, quien se convierte en la primera mujer, después de 39 años de historia, en ocupar el cargo de secretaria general.

En su estreno, Gallego no perdió la oportunidad para avisar al PSOE de que "habrá que tener reuniones para exigir la mejora del cumplimiento" de los acuerdos del pacto de Diputación, después de los anuncios estatales de la última semana que cuestionan los proyectos de vuelta del tren de Feve a la estación del centro de la ciudad y el recorte de la segunda fase del Parador de San Marcos.

Gallego defendió que el nuevo equipo, en el que tendrá como vicesecretario general a Luis Mariano Santos, el líder de la formación en los últimos 8 años, "busca la estabilidad necesaria". "Nuestro partido es serio, está comprometido y se basa en la honestidad, en el trabajo de todos y cada uno de los cargos públicos que, afortunadamente, con su esfuerzo y dedicación han conseguido gestionar lo que buscan los ciudadanos en el día a día de sus problemas, desde los municipios más pequeños hasta los más grandes, donde tenemos una representación visible, como en León, San Andrés o Villaquilambre", citó.

La nueva secretaria general recalcó que UPL "no hace, como otros partidos, política de salsa rosa, de corrupción, de trapicheo, de buscar más sillones". Los leonesistas siguen "reivindicando la autonomía, que es el objetivo, pero mientras tanto el apoyo popular ha demostrado" que pueden "estar en la Diputación, en las instituciones, como las Cortes autonómicas, y en los ayuntamientos". "Siempre salimos a ganar", avisó, en referencia a los comicios autonómicos del próximo mes de febrero o marzo, en los que esperar ampliar la lista de los tres procuradores actuales, entre los cuales están ella misma y el anterior líder, Luis Mariano Santos.

Con el escándalo nacional del PSOE presente, Gallego admitió que "es muy grave todo lo que se está destapando, francamente lamentable para la política en general y para la situación del Estado", pero incidió en que "en las Cortes generales el Partido Popular tampoco lleva propuestas". "Sigue siendo un salseo y un comadreo el que se traen unos y otros, en el que al final no buscan soluciones. Creo que todos deberíamos de remar en la misma dirección y UPL siempre va a trabajar para tener esa representante en las Cortes, que es la única solución a tener esa autonomía", concedió, tras ser preguntada sobre si presentarán candidatura al Congreso y el Senado.

Pese a esta crítica al PSOE, al que recomendó "una regeneración evidente", la alcaldesa de Santa María del Páramo reconoció que distinguen "el día a día y la gestión municipal, que no es comparable o no podría confundirse con lo que está pasando a nivel nacional". Aunque, como subrayó, exigirán a los socialistas "una vez más, que aparte de lo que es el trabajo diario, tendrán que asumir aquellos compromisos que estaban en el acuerdo de Diputación". "Vamos a exigir al PSOE que cumplan todos y cada uno: el de Feve, el de Paradores y todos. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en el día a día. Indudablemente, la responsabilidad es de quien no cumple", concedió Gallego, quien no quiso hablar de ruptura del acuerdo en la institución provincial, ni de ultimátum, pero advirtió de que se analizará "poco a poco y en base a ir trabajando". "Indudablemente habrá que tener reuniones para exigir, a los dos años de las elecciones, una mejora en el cumplimiento de los mismos", expuso.

Santos: "UPL está más fuerte que nunca"

El prólogo a su intervención lo puso Luis Mariano Santos, quien describió que no se marcha, pero sí se pone "a un lado". El líder leonesista en estos últimos 8 años recordó que "había mucha gente que hablaba de que la UPL era algo efímero, algo que se iba a esfumar con el tiempo", pero ahora es "un partido que en estos momentos tiene ya 39 años de historia, que está más fuerte que nunca, que tiene mayor poder político municipal, mayor representación en las Cortes de Castilla y León, y que tiene una perspectiva de futuro muy importante". "Les he dicho en el mi discurso de balance de mandato que tienen que estar orgullosos de un partido que se encuentran en estos momentos en un momento especial, probablemente para ganar las próximas elecciones autonómicas, y que tienen que estar orgullosos de que están en un partido limpio", señaló.

Santos repitió que UPL "es un partido limpio". Sin querer "entrar demasiado", porque "bastante tristeza producen determinadas cuestiones que se están produciendo en los últimos tiempos en la política nacional" y en el PSOE, aunque no son nada diferente a lo que pasó hace unos años con los sobres y con el Partido Popular", el ahora visecretario general enarboló que son "diferentes". "Cuando la gente hable de los políticos, que recuerde que no todos los políticos son iguales, que existen muchos políticos dentro también del Partido Popular y del Partido Socialista, que son honrados, y que en la UPL no ha existido ningún caso de corrupción en estos 39 años de existencia", apuntó.

El turno de los discursos lo cerró Carlos Javier Salgado. El revalidado presidente de UPL afirmó que "los ciudadanos están valorando cada vez más el trabajo" de la formación, a la que ven "cada vez más como la alternativa que necesitan León, Zamora y Salamanca para no morir".