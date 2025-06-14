Dos emprendedores de la ULE ganan un premio con una propuesta para obtener energía con residuos de madera

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El estudiante y el egresado de la Universidad de León David Alegre González y Darío Álvarez González lograron el tercer premio de la categoría ‘Idea Innovadora de Negocio’ dentro de la ‘Iniciativa campus emprendedor’ del Plan TCUE para impulsar la creación de empresas en el entorno de las universidades.

El premio fue gracias su idea ‘Producción de dimetil éter a partir de biomasa para el diseño y fabricación de un motor cohete’, una propuesta para obtener energía a partir de residuos de madera con aplicabilidad en el sector aeroespacial.

Los proyectos se enmarcan dentro del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa de la Red TCUE, en la que están presentes las nueve universidades de Castilla y León a través de sus Fundaciones Generales.

El objetivo del concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ es fomentar el espíritu emprendedor, promover la aparición de emprendedores y de nuevas empresas innovadoras, basadas en el conocimiento, favoreciendo la participación de las universidades y de sus investigadores en la creación y el desarrollo de nuevas empresas.