Seprona descubre que un taller del alfoz de León le sisó el aire acondicionado a 1.244 coches

El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) puso a disposición de la justicia a los responsables de un taller de vehículos del alfoz acusados de un delito contra el Medio Ambiente por no reciclar los gases correspondientes a los sistemas de aire acondicionado de 1.244 vehículos. La empresa se quedó de forma presuntamente ilegal con 175 kilos de elementos gaseosos para obtener un beneficio ilícito, que ahora es materia del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital.

El asunto data de marzo de 2023. La Guardia Civil procedió a inspeccionar y controlar la gestión de los gases refrigerantes en un centro de reciclado del cual su titular y/o representante legal fue identificado, después de verificar lal existencia de una gestión irregular de los gases fluorados recuperados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso tratados en ese centro.

De la inspección se extrajo la conclusión de que había en el taller maquinaria que permitía la recuperación y carga de gases en equipos de aire acondicionado de otros vehículos, por lo que la misma extraía el gas de los vehículos cuya baja definitiva había sido tramitada y lo traspasaba a recipientes (botellas metálicas recargables), aunque se desconocía si se realizaba la separación en función del tipo de gas recuperado.

Estas botellas metálicas se habían almacenado en las instalaciones y no habían sido entregadas a gestor autorizado, pero constaba en la documentación entregada (memorias anuales), que se había utilizado el gas para su autoconsumo.

«El CAT inspeccionado no ha suscrito un contrato de aceptación de residuos, con empresa alguna gestora de este tipo de residuo. Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico trató en sus instalaciones entre los años 2019 a 2022 un total de 1.297 vehículos, si bien para el estudio y confección de los informes, al objeto de seguir el mismo procedimiento para todas las empresas inspeccionadas, se han utilizado los datos declarados en las memorias anuales de residuos entregadas a la Junta de Castilla y León», dice Seprona, En relación a las cantidades recuperadas y entregadas del residuo para equipos de aire acondicionado que contienen sustancias peligrosas), que constan en las memorias anuales presentadas por el gerente, «se observa que en el periodo de referencia (años 2019 — 2022) declaró haber recuperado un total de 175 kilos de gas refrigerante R_134a de los 1.245 (1.244 aplicando el descuento del informe pericial) vehículos descontaminados entre los años 2019-2022; consta que no entregó a gestor autorizado ninguna cantidad en este periodo, figurando en las memorias anuales, que utilizó los gases recuperados para su autoconsumo». El juzgado lo investiga ya.

Según las estimaciones detalladas se habría producido una emisión entre 7.71 y 435,25 de toneladas de CO2 equivalente con una evaluación económica por emisiones que se establece entre 222,66 y 18.919,86 €.

Si bien el desguace declara haber reutilizado entre los años 2019 a 2022 un total de 175 kilos de gas refrigerante extraído de los sistemas de aire acondicionado, "se estima que se debería haber extraído entre 180,42 y 479,40 kilos, «si bien hay que tener en cuenta que no se justifica la reutilización de dichos gases, en autoconsumo, por lo que hubo riesgos para el medio ambiente y la salud».