La Fiscalía Provincial cifra el aumento de las agresiones sexuales en torno a un 80%

La Fiscalía Provincial de León detectó un aumento del 79,2 %, en los casos de agresiones sexuales, que en el último año se elevaron a 129. Los abusos sexuales aumentaron a 14 episodios y los de acoso sexual quedaron establecidos en 13.

Por violencia de género se incoaron, 396 diligencias urgentes y 691 asuntos pasaron a los juzgados de instrucción de la provincia, que en 193 casos alcanzaron un sentencia condenatorias por conformidad.

Los juzgados de violencia contra la mujer tenían 415 asuntos pendientes de trámite al inicio del ejercicio de 2025. Pese a que solamente existe uno especializado en esta materia, que es el de la capital, los de los otros seis partidos restantes tramitan una media de 205 asuntos cada uno y resolvieron a lo largo del último ejercicio 1302 carpetas. Tenían pendientes de estudiar otros 545 expedientes más. La forma de resolver todos estos asuntos fue mayoritariamente la de los autos. Hubo 697 en el ejercicio del año pasado. Se dictaron 158 sentencias y en 19 casos, la materia se resolvió por la vía del decreto. Con respecto al año anterior, el aumento de la carga fue de un 4,2 %. A tenor del criterio de los analistas, el crecimiento previsto para este año puede estar en torno al 20 %. El mayor crecimiento correspondió a los asuntos en trámite al final del periodo, que aumentaron un 31,3 %.

Se insiste en reformar la ley para incluir como víctimas de violencia de género a los hijos o hijas menores de mujeres maltratadas, con el objetivo de evitar que mantengan convivencia o visitas con un padre agresor, por ejemplo. También se apuesta por mejorar los protocolos educativos y sanitarios de detección precoz de la violencia vicaria y por diseñar mecanismos seguros para que los menores puedan denuncarla.