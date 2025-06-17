Radar con gatillo en la carretera de Carbajal

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La empresa que mantiene los aparatos de control de velocidad en la ciudad, abrió la semana colgados de la carcasa que hace unos meses irrumpió en la incertidumbre en los automovilistas que transitan por la carretera de Carbajal. En estas semanas, no hubo incorporación desde la calle Santos Ovejero que no terminó por cruzar bajo la caja del radar sin evitar la pregunta sobre si la caja tendría cámara o era un mero envoltorio. Desde ayer por la mañana, el interrogante se responde solo, sin esperar a una notificación en el buzón.