Detenida una mujer en León por dirigir una trama de trata de mujeres para su explotación sexual

La Brigada de Extranjería y Fronteras de León llevó a cabo inspecciones en varios clubes de alterne de la provinciaIcal

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de León, en el marco de la Operación Caramelo, detuvo a una mujer como presunta cabecilla de una trama de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, criminalidad y mendicidad forzada.

Durante la Operación, coordinada con fuerzas de otros países, la Brigada de Extranjería y Fronteras de León llevó a cabo inspecciones en varios clubes de alterne de la provincia, con el objetivo de detectar y desarticular redes organizadas dedicadas a la captación, traslado y explotación de personas vulnerables. Fruto de estas inspecciones, también se localizó a una mujer extranjera cuya documentación había sido retenida.

La víctima, captada en Paraguay mediante una oferta de empleo aparentemente legítima gestionada por una intermediaria, viajó a España con la promesa de condiciones laborales favorables. Tras su llegada a Madrid, fue trasladada a León en autobús y conducida hasta un club de alterne donde comenzó a prestar servicios de prostitución bajo el engaño en los términos económicos pactados y se le privó de su pasaporte, lo que la colocó en situación de extrema vulnerabilidad.

Durante su estancia en ese establecimiento, fue sometida a abusos económicos y prácticas fraudulentas diseñadas para beneficiar exclusivamente a quienes controlaban la red, impidiéndole abandonar libremente o denunciar los hechos.

El testimonio de la víctima, que colabora en la Operación Caramelo como testigo protegida, permitió a los agentes identificar a la responsable local de la red, que se trata de una persona diferente distinta de la persona que intervino en la captación e la mujer en el país de origen.

La detenida está investigada por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y por infracciones relativas a la prostitución. Tras la detención, fue puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

Paralelamente, en el mismo establecimiento se detectaron once mujeres en situación administrativa irregular, por lo que se levantaron actas por infracción de la Ley de Extranjería y se iniciaron los trámites correspondientes.

Por su parte, la mujer rescatada recibió asistencia por parte de unidades especializadas de la Policía Nacional y fue derivada a organizaciones colaboradoras que ofrecen atención integral a víctimas de trata, incluyendo protección, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. Actualmente forma parte de un programa de protección de víctimas y testigos, que garantiza su seguridad y facilita la reconstrucción de su proyecto de vida.