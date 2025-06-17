El mejor helado de León: Guía Repsol, TripAdvisor, Google y la Guía del Trotamundos lo tienen claro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el corazón del casco antiguo de León se encuentra Holy Cow, una heladería que ha sabido ganarse el paladar y el cariño de locales y turistas por igual. Con las mejores puntuaciones en TripAdvisor, la Guía Repsol, su aparición en la Guía del Trotamundos y las propias opiniones en Google, esta heladería con una historia muy peculiar es la mejor de la ciudad. Porque este pequeño rincón italiano es mucho más que un lugar para disfrutar de un helado: es una experiencia que combina tradición, artesanía y pasión por los ingredientes naturales.

Un pedazo de Italia en León

Holy Cow abrió sus puertas en 2010, de la mano de Daniele Bortignon y Maurizio Toso, un equipo de venecianos que trajeron consigo la esencia de la auténtica gelatería italiana. “Somos italianos de verdad, y nuestros helados también lo son”, proclaman con orgullo en su página web estos emprendedores que salieron de su pequeño pueblo, entre Bassano del Grappa y Asolo, para hacerse con la corona que imponen los clientes a través de Internet. Desde el primer día, su compromiso ha sido claro: ofrecer helados 100% artesanales, elaborados diariamente con ingredientes naturales, sin colorantes ni aditivos artificiales.

Mucho de todo ello fue aprendido en Alemania, en Lauphehim, donde un amigo de la familia que había emigrado años años enseñó la artesanía del buen helado italiano. Era Ruggero Petrini, fallecido hace tres años, según explica a este periódico Daniele Bortignon.

La heladería se distingue por su enfoque en la calidad. Cada helado es una obra maestra creada con frutas frescas de temporada, lo que garantiza sabores intensos y auténticos. Además, cuentan con opciones veganas y sin lactosa, pensadas para que nadie se quede sin disfrutar de su magia. Pero no solo de helados vive Holy Cow: su carta incluye crepes, gofres, batidos, zumos naturales e incluso un capuchino que los clientes describen como “riquísimo”.

Sabores que sorprenden y enamoran

Lo que hace especial a Holy Cow es su variedad de sabores, que combina clásicos con propuestas innovadoras y, sobre todo, cambiantes. Entre los favoritos de los clientes destacan los helados de Stracciatella, paraguayo, Ace (limón, naranja y zanahoria), avellana de Piamonte y tarta de queso. Cada cierto tiempo introducen un sabor nuevo, invitando a los visitantes a descubrir combinaciones únicas. “Si quieres probar los mejores sabores sin exceso de azúcar, vete a Holy Cow”, recomienda un usuario en TripAdvisor.

Los helados no solo son deliciosos, sino que también reflejan un cuidado artesanal. Como señalan en Guía Repsol, los sabores de Holy Cow son “asombrosos” y están elaborados con una filosofía de respeto por los ingredientes naturales. Este enfoque ha convertido a la heladería en la favorita de chefs locales como Yolanda León y Juanjo Pérez, quienes la recomiendan como un imprescindible en la ciudad. Todo hace presagiar que mantendrán su rincón de honor en la Guía Repsol en el verano de este 2025.

Una experiencia más allá del helado

Holy Cow no es solo un lugar para degustar un postre; es un espacio que invita a relajarse y disfrutar. Situada en pleno Barrio Romántico, su ubicación es perfecta para quienes pasean por las calles históricas de León. El local, decorado con un estilo acogedor y detalles que evocan la tradición italiana, crea un ambiente tranquilo ideal para una pausa en la tarde. “Estudié en León seis semanas y fui a este lugar al menos cuatro veces por semana. Todo está riquísimo, los crepes, los helados, las bebidas, y las decoraciones adentro son muy bonitas”, relata un cliente en TripAdvisor.

La atención al cliente es otro de los pilares de su éxito. Los empleados, descritos como “amables” y “encantadores”, hacen que cada visita sea memorable. “No es difícil acudir a esta heladería y salir supercontento, simplemente por su atención, amabilidad, encanto y buen hacer”, destaca otra reseña. Este trato cercano, combinado con la calidad de sus productos, ha consolidado a Holy Cow como un referente en León.

El reconocimiento de TripAdvisor

Las opiniones en TripAdvisor son un reflejo del impacto de Holy Cow en la ciudad. Con comentarios como “los mejores helados que he probado” o “magia pura”, los clientes no escatiman en elogios. La heladería destaca por su consistencia: los helados son descritos como “naturales”, “cremosos” y “sin pretensiones”, pero con una calidad que deja huella. Incluso pequeños detalles, como la galleta del sándwich helado o la variedad de toppings, reciben menciones especiales.

Este reconocimiento no es casualidad. Holy Cow ha sabido mantener un estándar elevado durante más de una década, adaptándose a las necesidades de sus clientes sin perder su esencia artesanal. Su compromiso con la sostenibilidad, el uso de ingredientes de temporada y la inclusión de opciones para dietas especiales son prueba de su visión moderna y responsable.