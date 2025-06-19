San Andrés del Rabanedo viste de fiesta su Corpus

San Andrés del Rabanedo se viste de fiesta y luce sus mejores galas. Lo hace para celebrar el Corpus en tres divertidas y completas jornadas (20 al 22). Una cita que abre el calendario veraniego del municipio y que este año se presenta con novedades. Entre ellas la primera edición de ‘La suerte de la vaca andresina’, en el campo de fútbol, un peculiar sorteo que conlleva premios de 2.500, 1.000 y 500 euros. Será este sábado a las 18.30 horas y con un ganador que será el que acierte el lugar donde la vaca defeca.

Las fiestas arrancan el viernes. A las 18.00 horas estará abierto el recinto ferial, en el parque Antonio García Valladares, aunque no será hasta las 22.00 cuando el hermano fundador de la Cofradía de las Tres Caídas, José Ángel Robla, pronuncie el pregón, en el balcón de la Casa de Cultura Juan Antonio Posse, antes del chupinazo inicial de fiestas. El sábado, además de tener lugar diferentes actividades deportivas e infantiles, se llevará a cabo la creación de un mural con Laia Redondo, en el campo de fútbol. Un pasacalles con charanga y a las 20.00 la exhibición de bailes regionales con la actuación de los grupos de Villablater, Trobajo, Paraíso Cantinas, Pinilla y los anfitriones, el grupo Raíces de San Andrés del Rabanedo llevarán la jornada festiva a las 23.00, momento destinado a la música a cargo de la orquesta Alquimia.

Programación VIERNES 20 JUNIO



16.00. Campeonato de tute.



18.00. Apertura del recinto ferial y tasca.



19.00. Actuación payasos Concedeclown en Calle Párroco Gregorio Boñar.



21.30. Elección reina y rey infantil del Corpus 2025.



22.00. Reconocimiento y nombramiento como pregonero Oficial del Corpus 2025 a José Ángel Robla Blanco. Pregón.



23.15. Orquesta.



23.30. Degustación tapas.



SÁBADO 21 JUNIO



12.00. Taller de primeros auxilios.



12.30. Exposición de arte.



13.00. Actuación Grupo MiTómanos.



16.00. Cacería del zorro.



17.00. Apertura recinto ferial y tasca.



18.00. Creación mural por Laia Redondo.



18.30. Concurso La Suerte de la Vaca Andresina.



19.30. «Que la Música no Pare». Charangas.



20.00. Exhibición de bailes regionales.



23.00. Orquesta.



DOMINGO 22 JUNIO



12.00. Misa Solemne en la iglesia parroquial de San Andrés del Rabanedo. A continuación, procesión.



12.30. Exposición de arte.



17.00. Apertura recinto ferial y tasca.



18.30. Exhibición de lucha leonesa.



19.00. Juegos infantiles.



20.30. Concurso de tortillas.



21.00. Bollos preñaos.

MISA Y PROCESIÓN

Uno de los actos centrales del programa tendrá lugar el domingo a las 12.00 horas con la misa del Corpus Christi y la posterior procesión. Además del acto litúrgico, a las 18.30 horas se ha programado un corro de lucha leonesa en el Parque Antonio García Valladares, a las 19.00 los juegos infantiles tradicionales y un concurso de pintura.

Tampoco faltará el concurso de tapas el domingo. Y para despedir con buen sabor de boca las fiestas organizadas por la Junta Vecinal en colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a las 20.30 horas arrancará el concurso de tortillas y a las 21.00 el reparto de bollos preñaos. La pedánea, María Amparo García, ha puesto de relieve la implicación vecinal para tener un programa completo, «donde las novedades y los actos tradicionales hacen de las fiestas del Corpus una cita imprescindible para el municipio». En la misma línea se ha expresado el concejal de Cultura, Manuel Romero, poniendo el foco en el respeto a las tradiciones, a la par que se ha pensado en nuevas actividades para abrir el abanico «imprimiendo personalidad a unas fiestas que abren el calendario veraniego».