Suárez-Quiñones: "Mientras la Junta piensa en el ciudadano, el Gobierno es como la casa de los líos"

Quiñones respondió a las preguntas de Joaquín S. Torné, director de Diario de León y de Santiago Fernández (es.Radio León) moderada la tertulia por Roberto Núñez.

SEÑAS DE IDENTIDAD

«Damos soluciones al ciudadano». «Lo que caracteriza a la Junta de Castilla y León es la tranquilidad, la moderación y la estabilidad en la gestión. Tenemos que dar solución a los problemas de los ciudadanos, no somos la casa de los líos que es el gobierno de España, sino que estamos prestando los servicios públicos, con la mejor educación y la mejor segunda sanidad, con una política de vivienda que destaca por encima de otras comunidades autónomas ante la inacción del gobierno de España. Damos cohesión al territorio».

MALAS ENCUESTAS

«No recogen el momento del Gobierno». «El empate en las encuestas con el PSOE viene de muestreos previos al tremendo desastre que a nivel nacional estamos viviendo y eso afecta porque la ciudadanía está impactada ante el horror de lo que se está planteando. Posiblemente le falta el sondeo posterior a todo lo que ha ocurrido. También refleja que el PP se va consolidado y el PSOE tiende a la baja. La encuesta que vale es la de urnas con los ciudadanos».

UPL

«Nadie pide cuentas a los que no gobiernan». «No se rentabiliza el alto grado de inversión en la comunidad porque UPL tiene una situación muy específica, pero también hay otras realidades en Soria. Son partidos políticos que cogobiernan, pero a los que nunca se piden cuentas. Con los mensajes que mandan es suficiente para llegar a su población. El PP no sabe vender las cosas que hace algunas veces, porque estamos más preocupados de hacer cosas que de venderlas».

GOBIERNO DE DESCRÉDITO

«No creo que aguante mucho más». «No sé si el gobierno de Pedro Sánchez puede durar mucho más, lo que yo desearía es que acabase ahora mismo. Para mí el problema es el descrédito y la vergüenza y el desarme moral para sus propios votantes y simpatizantes. Hay un editorial del Times en el Reino Unido que es significativo. Pero quien luego tiene que pagar el apoyo de los independistas es León y la Comunidad».

EL PROBLEMA DEL LOBO

«Hace falta coherencia». «En torno al lobo, lo que se ha hecho en las Cortes y Europa es dictar unas leyes muy concretas. No se puede dictar una ley que está a favor del lobo y ahora después retirarle el apoyo cuando hubo grupos que votaron a favor entonces. Sería una aberración».

BALANCE

«El ciudadano siempre tiene la razón». «Hay una máxima que dice que los ciudadanos siempre tienen razón y son los que reciben. Me gustaría que el ciudadano viese la realidad de un gobierno de España paralizado. No hay más que ver si se han solucionado los túneles del Manzanal, la AP-76, Ponferrada Orense, la autovía León-Valladolid, la Ronda de León desde hospitales... Contra eso, mi consejería está invirtiendo 300 millones de euros en León con políticas de agua, de vivienda, de abastecimiento, de polígonos industriales y generando empleo. La ciudadanía tendría que analizar lo que hacen unos y lo que hacen otros, cuál es la casa de los líos y cuál es la gestión seria.

RENTABILIDAD

«Pensamos en el ciudadano, no en si el alcalde de León rentabiliza nuestra inversión». «Políticamente, no podemos dejar de invertir porque luego lo pueda rentabilizar el alcalde de León. Me lo inculcó Juan Vicente Herrera, hay que hacer lo que hay que hacer, donde hay que hacerlo al margen de los colores. Del sentimiento leonesista puedo decir que el mayor leonesista soy yo. Yo hago lo máximo que puedo por dentro de mis competencias. Hay quien está vendiendo utopías que no se van a hacer realidad nunca, allá su responsabilidad».

RED DE CALOR

«La primera fase está a punto». «La red de calor va a tener tres fases y la primera está punto de salir adelante con una inversión de más de 70 millones. El Parque Tecnológico necesita de una inversión de más de 20 millones y va a generar una estructura de energía muy adecuada para las empresas biotecnológicas, con lo cual va a ser un gran atractivo. También va a haber un sistema para disminuir las emisiones que lo hará muy atractivo».

PROMOCIÓN DE VIVIENDA

«Tenemos una apuesta de 300 viviendas». «La promoción pública de vivienda es el camino, la de iniciativa privada ha bajado mucho. Nosotros tenemos una apuesta con 300 viviendas, 100 de alquiler para jóvenes, otras 13 para la venta con un descuento del 20 % en la zona del Ejido, 18 en La Serna, 20 en Ponferrada y ese es el primer escalón.

CANDIDATO A LA ALCALDIA

«No me compete a mí decidirlo». «Ser cabeza de lista del Partido Popular por León es decisión de Mañueco, no mía».