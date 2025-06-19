Diario de León

Ya hay fecha para la apertura de las piscinas municipales de León

Los precios se mantienen como en anteriores temporadas con la entrada diaria de adulto por 2,20 euros y la infantil, de 4 a 12 años, por 1,40 euros

El Ayuntamiento de León procederá a la apertura de las piscinas de verano del Hispánico, la Palomera y Sáenz de Miera este sábado 21 de junio, coincidiendo con las fechas habituales de apertura de las instalaciones. Estas permanecerán abiertas hasta el próximo 7 de septiembre.

Durante los meses de junio y julio, las piscinas municipales tendrán un horario de 11:30 a 21:30 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21:00 horas). En el caso de agosto y septiembre el horario es de 11:30 a 21:00 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20:30 horas).

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores con un precio de entrada general de adulto de 2,20 euros. La infantil, de 4 a 12 años, tiene un coste de 1,40 euros y los usuarios de 0 a 3 años pueden acceder gratis. Los bonos de adultos de 15 usos cuestan 26 euros y los infantiles, 16,50. Existe también la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 euros para adultos y 35 euros el infantil. Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes ubicadas en el Estadio Reino de León. Las renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.

