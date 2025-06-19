Ya hay fecha para la apertura de las piscinas municipales de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León procederá a la apertura de las piscinas de verano del Hispánico, la Palomera y Sáenz de Miera este sábado 21 de junio, coincidiendo con las fechas habituales de apertura de las instalaciones. Estas permanecerán abiertas hasta el próximo 7 de septiembre.

Durante los meses de junio y julio, las piscinas municipales tendrán un horario de 11:30 a 21:30 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21:00 horas). En el caso de agosto y septiembre el horario es de 11:30 a 21:00 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20:30 horas).

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores con un precio de entrada general de adulto de 2,20 euros. La infantil, de 4 a 12 años, tiene un coste de 1,40 euros y los usuarios de 0 a 3 años pueden acceder gratis. Los bonos de adultos de 15 usos cuestan 26 euros y los infantiles, 16,50. Existe también la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 euros para adultos y 35 euros el infantil. Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes ubicadas en el Estadio Reino de León. Las renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.