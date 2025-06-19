Vicente Álvarez toma el bastón de mando de Villaquilambre con el "corazón lleno de responsabilidad"

Con una chaqueta clara, símbolo de la transparencia que quiere aportar a su mandato, el leonesista Vicente Álvarez ha tomado el bastón de mando de Villaquilambre "con el corazón lleno de responsabilidad, gratitud y respeto". Y recibió ese bastón de manos del regidor saliente, el socialista Jorge Pérez, en un relevo pactado al inicio de la legislatura entre ambos socios de Gobierno.

"Hoy es un día de esos que no se olvida", confesó, antes de trasladar su "compromiso firme" de trabajar por el municipio "desde la humildad y con lealtad".

Álvarez defendió el tripartito del que forma parte al asegurar "que la palabra dada y el trabajo han demostrado que hacen futuro".

Apuesta por una política "cercana" y garantiza que no olvidará a ningún vecino, viva en el rincón que viva". Aprecia que se abren "grandes retos ante los problemas que crea la inactividad de otras administraciones" y agradeció a los trabajadores del Ayuntamiento su colaboración y esfuerzo.

El nuevo alcalde tendió la mano a la oposición y ensalzó a su partido, UPL, a quien devuelve el poder del municipio tras 14 años.

Una formación que le arropó en la proclamación como regidor, ya que acudieron los alcaldes de Sariegos, Roberto Aller; Villaturiel, Valentín Martínez; y el de Cabrillanes, Emilio Martínez, los tres diputados; junto a la regidora de San Andrés, Ana Fernández Caurel y el concejal de León, Enrique Valdeón, entre otros.

El hasta ahora alcalde Jorge Pérez felicitó a Álvarez y le ofreció colaboración y lealtad.

El portavoz de Vive Villaquilambre, Ricardo de Dios, explicó que no votó al portavoz de UPL "porque en su discurso de salida Pérez aseguró que la entrada de Álvarez no suponía cambios y era continuidad de Gobierno y hemos vivido dos años perdidos. Así que se cambian los nombres para satisfacer ecos y no veo en qué beneficia eso a los vecinos".

Por supuesto parte el portavoz del PP, Manuel García, tendió la mano al nuevo alcalde, expresó su esperanza de que se produzcan cambios en la manera de gobernar con la entrada de Vicente Álvarez, "que nos conocemos de toda la vida", y le dijo que había "elegido mal a los compañeros de viaje", en referencia al PSOE. También le pidió que siga el ejemplo de Sariegos y quite la plusvalía, además de dar marcha atrás en la subida del IBI.

El nuevo regidor reconoció que el aumento del impuesto de bienes inmuebles "fue la decisión más dolorosa de mi vida", pero que gracias a ella "se ha reducido la deuda y se revertirán para los vecinos el importe de los intereses que ya no habrá que pagar".

Vive también incidió en los elevados presupuestos de 21 y 19 millones con 7,5 millones sin ejecutar. "Si fuera porque no hay necesidades en Villaquilambre, bien, pero hay muchas y lo que pasa es que no se sabe gastar".

El regidor insistió en que tiende "la mano a la oposición, incluso a las propuestas de la oposición", que han sido "ninguna".

Recordó que quedan 12 plenos ordinarios por delante y los extraordinarios que se convoquen para "hablar de lo que pidan".