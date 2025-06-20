La ULE destinará a Medicina parte de los fondos del plan prioritario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León recibirá cerca de 23 millones de euros de la Junta de Castilla y León. El montante principal, de 19.156.110 euros, corresponde a la partida que concede la Consejería de Educación para hacer frente al tercer trimestre en la institución académica leonesa como gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año.. Los 3.771.035 restantes, forman parte del plan de inversiones sociales prioritarias. La Universidad de León destinará esos 3,7 millones de euros a adecuar las dependencias de la Facultad de Ciencias de la Salud para la implantación del grado de Medicina, adquisición y renovación del equipamiento docente, discente e investigador, y otras obras.

Este plan proporciona a las instituciones académicas los recursos financieros necesarios tanto para el mantenimiento de sus infraestructuras docentes e investigadoras, como para la ejecución de nuevas construcciones. Su financiación procede íntegramente de fondos propios de la Consejería de Educación.

La Junta de Castilla y León aprobó en 2021 el IV Programa de Inversiones para las universidades públicas de la Comunidad autónoma que se extiende hasta este año, de modo que se solapó con el anterior garantizando así la continuidad de las inversiones que se están ejecutando en las universidades.