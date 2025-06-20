Raven solutions y Bidón Ice ganan el Santander XAward

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los Santander X Award. Proyectos Emprendedores Universitarios 2025 en la Universidad de León, impulsados por el área de Emprendimiento, tienen ya sus ganadores; dos proyectos que surgen de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial: BidónIce y Raven solutions, que se llevan un premio de 2.000 euros y la posibilidad de acceder a la fase nacional. BidónIce es un proyecto de Alejandro Gil que consiste en un botellín que mantiene el líquido a 10 grados por debajo de la temperatura ambiente y Raven Solutions es una empresa de tecnología aplicada a la seguridad vial.