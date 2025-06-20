Diario de León

La Aemet activa el aviso amarillo para el Bierzo este viernes

Imagen de archivo del Castillo de Ponferrada.ana f. barredo

EFE
León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas en la comarca del Bierzo y la Cordillera Cantábrica de León.

Con el aviso amarillo, el de menor riesgo, no hay riesgo para la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

Este viernes el cielo lucirá poco nuboso al principio del día, aumentando a intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna.

"No se descartan tormentas por la tarde, con probabilidad de algún chubasco", ha indicado la Aemet.

En este contexto, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, mientras las máximas experimentarán un ligero ascenso, que será localmente moderado.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 16 y 34 de León y los 20 y 35 de Ponferrada.

El viento -variable tendiendo a componente sur- soplará flojo con intervalos de moderado.

