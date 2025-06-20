La Aemet activa el aviso amarillo para el Bierzo este viernes

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas en la comarca del Bierzo y la Cordillera Cantábrica de León.

Con el aviso amarillo, el de menor riesgo, no hay riesgo para la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

Este viernes el cielo lucirá poco nuboso al principio del día, aumentando a intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna.

"No se descartan tormentas por la tarde, con probabilidad de algún chubasco", ha indicado la Aemet.

En este contexto, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, mientras las máximas experimentarán un ligero ascenso, que será localmente moderado.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 16 y 34 de León y los 20 y 35 de Ponferrada.

El viento -variable tendiendo a componente sur- soplará flojo con intervalos de moderado.