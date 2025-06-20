Prevención y promoción de la salud, nuevas 'estrellas' en el firmamento de Sacyl

Ante 150 invitados, desde alcaldes a asociaciones y particulares, la gerenta de Sacyl, María Jesús Violeta Martínez Pindado, presentó la nueva Estrategia de Salud Comunitaria de Castilla y León, que representa un cambio de paradigma en la atención sanitaria, según indicó, al pasar de un modelo centrado en la enfermedad a uno que prioriza el bienestar, la prevención y la promoción de la salud.

De modo que la salud ya no se quiere medir solo en pastillas y diagnósticos, sino en calidad de vida, en participación y bienestar de cada leonés. Y tampoco se pretende ya gastar exclusivamente en curar, sino invertir en que no se enferme.

Paseos saludables, dietas, ejercicio, redes contra la soledad y talleres de autocuidado se enmarcan en este plan que reposa en las espaldas de Atención Primaria.

La gerente de Sacyl explicó que el enfoque es preventivo y promocional. "Se busca evitar que la gente enferme, invirtiendo en acciones que fomenten hábitos de vida saludables y mejoren el bienestar general, en lugar de centrarse solo en el tratamiento de enfermedades ya existentes", remarcó.

Los equipos de Atención Primaria (médicos de familia, enfermeros, etc.) son el eje central de esta estrategia, actuando como facilitadores y coordinadores de las acciones comunitarias. Se busca que "pasen consulta mirando a la calle", es decir, que consideren el entorno y las necesidades de la comunidad.

La participación ciudadana emerge como un pilar fundamental es el empoderamiento de la población. Se busca que los ciudadanos sean agentes activos en la construcción de su propia salud y la de su comunidad, participando en la identificación de necesidades, el diseño de intervenciones y la evaluación de resultados. Esto incluye potenciar consejos de salud, asociaciones y redes ciudadanas.

La estrategia promueve la colaboración entre diferentes sectores (ayuntamientos, servicios sociales, educación, medio ambiente, asociaciones, etc.) para abordar los determinantes sociales de la salud de manera integral.

Para ello la Junta de Castilla y León ha lanzado un Portal de Salud Comunitaria en su web que incluye un "Mapa de actividades comunitarias en los centros de salud" para difundir las iniciativas, una plataforma para compartir proyectos entre profesionales y una herramienta llamada "Localiza Salud" que muestra recursos comunitarios que contribuyen al bienestar.

Se pone especial énfasis en apoyar proyectos locales que consideren los determinantes sociales de la salud de las personas y colectivos más vulnerables.

Si bien la estrategia es de CyL, la provincia de León, con su diversidad geográfica (zonas urbanas como la capital, y amplias áreas rurales y de montaña con una población más envejecida y dispersa), presenta algunas particularidades para implementar el plan por la despoblación y dispersión, según reconoció Martínez. Esto implica un desafío adicional para hacer llegar las acciones de salud comunitaria a todos los rincones y garantizar la participación. Indicó que es probable que se necesiten enfoques adaptados, como el uso de unidades móviles o la formación de "agentes de salud" locales en pueblos pequeños.

León, al igual que gran parte de Castilla y León, tiene una población envejecida. Esto significa que la estrategia debe poner un énfasis particular en la promoción del envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y el apoyo a cuidadores, adaptando las actividades a las necesidades específicas de las personas mayores.

Dada la estructura rural y la dispersión, la creación y fortalecimiento de redes comunitarias (asociaciones vecinales, culturales, deportivas, de mayores, etc.) cobra una importancia vital en León, señaló. Estas redes son clave para la identificación de necesidades, la difusión de información y la implementación de actividades. La Junta ha mencionado la creación de "alianzas para crear redes comunitarias" desde los barrios, implicando a colegios, empresas y servicios sociales, lo cual es especialmente relevante para León.

En algunas zonas de la provincia, la economía sigue ligada al sector primario (agricultura, ganadería). Esto puede influir en los determinantes de la salud, desde los riesgos laborales hasta los hábitos alimenticios.

La estrategia busca una salud más cercana, participativa y preventiva. El éxito de su implementación dependerá en gran medida de la capacidad para adaptar sus principios a la compleja realidad demográfica y geográfica de la provincia.