Una mujer de 44 años fallece en Villaobispo tras ser atropellada por un coche que se dio a la fuga

Cruel atropello en Villaobispo de las Regueras y con el peor de los resultados. Una mujer de 44 años que estaba esperando un taxi al filo de las cinco de la madrugada fue atropellada por un vehículo de gran cilindrada y que circulaba a más velocidad de la permitida en esa vía y que se dio a la fuga.

Como consecuencia de las lesiones, la mujer falleció en el Hospital de León.

Los hechos ocurrieron al filo de las cinco de la madrugada cuando la víctima y su acompañante solicitaron un taxi y lo esperaron en el Camino Viejo a León, hoy calle Vicente Alexaindre, junto a la puerta lateral del colegio de Los Adiles.

En la espera, el hombre se ausentó un momento para evacuar y cuando giró la cabeza vio tendida en el suelo a la mujer y al vehículo que huía de la escena el atropello. Le dio tiempo a constatar que se trataba de un modelo BMW de color oscuro, probablemente, azul, pero no quién iba dentro, si era solo un conductor o había pasajeros.

Enseguida alertó a la policía y a la ambulancia, que trasladó a la herida, aunque por la gravedad de las lesiones acabó falleciendo.

La Policía Local de Villaquilambre hace un llamamiento a la ciudadanía para localizar el vehículo y poder que todo el que pueda saber algo contacte en el teléfono 670.617.617.