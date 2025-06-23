Amplio dispositivo para escudriñar entre 124 BMW el que huyó tras un atropello mortal en el alfoz

La Policía Local de Villaquilambre ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda del BMV 300 de color oscuro que supuestamente atropelló en la madrugada del sábado al domingo en Villaobispo de las Regueras a una mujer de 44 años que falleció a consecuencia de las graves lesiones que le causó el impacto. De hecho, el golpe lanzó varios metros a la víctima antes de caer al suelo, donde quedó tendida sin que la persona que conducía el vehículo se detuviera a auxiliarla.

Al contrario, pisó el acelerador para huir del escenario del siniestro en dirección a León, según un testigo presencial. En la reconstrucción del atropello, los agentes, en colaboración con el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (Giat) de la Guardia Civil, han constatado que no existen huellas de que hubiera frenado para evitar arrollarla. Iniciaron un rastreo para localizar el BMW por las diez localidades que integran este municipio del alfoz más numerosas poblaciones anexas.

Con el censo de vehículos de ese tipo en la mano, que arroja 124 propietarios en las inmediaciones, siguen tirando del hilo para dar con «la» responsable, según la versión del testido. Este hombre relató que la víctima, Mariana R.O. residía en León desde hacía un mes y que ambos habían ido a pasar la jornada a una finca cercana al colegio de Los Adiles donde participaron en una barbacoa. Al filo de las 5.20 de la madrugada se disponían a coger un taxi para regresar a la ciudad, según su versión, y mientras él se despistó un momento para evacuar, ella, que caminaba por la calle Vicente Alexandre, conocida como Camino Viejo a León, fue atropellada. Alertó al 112 y éstos a la Policía Local, que se personó enseguida, y a una ambulancia para trasladarla al Hospital.

Sin embargo, el vehículo de gran cilindrada la produjo lesiones que resultaron mortales. Los municipales están contrastando el relato de la única persona que, al parecer, presenció el accidente. Piden colaboración ciudadana para que no quede impune un delito de estas características y animan a llamar al teléfono 670.617.617 a todo aquel que pueda aportar pistas. También tratan de localizar a familiares de la víctima. El acompañante no supo precisar si en el vehículo que causó el atropello iban una o más personas, pero sí creyó ver que la conductora era una mujer y que la marca y el modelo del automóvil era un BMW 300.