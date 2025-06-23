La Policía Nacional de León detiene a un hombre por falsas pruebas de ITS a 60 víctimas para abusar de ellas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de León ha arrestado a un hombre acusado de un delito contra la libertad sexual. El detenido creaba perfiles falsos de mujeres jóvenes en redes sociales y plataformas de citas para contactar con hombres a quienes, bajo la promesa de realizar pruebas médicas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual, ITS, de forma «segura y gratuita», manipulaba. Tras intercambiar conversaciones durante varios días y ganarse la confianza de la víctima, le proponía acudir a un centro para practicar la ITS. Alegaba que disponía de un «amigo profesional» que podía efectuar las pruebas rápida y gratuitamente; aunque en realidad, ese «amigo» era él mismo, haciéndose pasar por personal sanitario.

En el lugar indicado, el detenido recibía a la víctima, le hacía firmar un documento de consentimiento con sus datos personales y describía someramente la prueba. Le obligaba a desnudarse para aplicarle un líquido en los genitales y recoger muestras.

La investigación arrancó tras la denuncia de una de las víctimas, que al notar comportamientos extraños y sentirse incómodo ante la exigencia de desnudez y el protocolo poco riguroso, alertó al 091. Los agentes se personaron de inmediato en el lugar y comprobaron que el detenido no contaba con ninguna titulación sanitaria ni autorización para realizar análisis clínicos, y que el supuesto procedimiento carecía de validez médica, revelando su único propósito sexual.

Al contrastar los mensajes intercambiados con la víctima y examinar el entorno, se procedió a la detención del sospechoso.

La Unidad de Familia y Mujer registró el domicilio del arrestado, interviniendo instrumental de analítica, terminales móviles, ordenador, más de 60 documentos de consentimiento y agendas con anotaciones. El detenido, sin antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

La Policía Nacional continúa la investigación para determinar si existen más afectados y pide ser precavidos.