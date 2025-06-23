Aemet y las cabañuelas de Jorge Rey aguan las fiestas de San Juan con una Dana cargada de granizo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las tormentas pondrán este lunes, 23 de junio, en alerta amarilla a Salamanca, Soria, Zamora, Burgos, León y Palencia, estas últimas también en el mismo nivel de alerta por lluvia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En todas las provincias el aviso estará activo desde las 12.00 horas de este lunes hasta el final del día, excepto en Salamanca, donde el aviso por tormenta concluirá a las 20.00 horas.

En general, se espera una jornada con cielo poco nuboso al inicio, con nubosidad baja de retención en el extremo noreste, mientras a lo lago de la mañana irá aumentado la nubosidad y la probabilidad de chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes y con granizo en el tercio occidental y norte.

En el cuadrante suroccidental, las temperaturas mínimas subirán y las máximas bajarán, al tiempo que en el resto de zonas se prevén pocos cambios.

El viento, por su parte, será variable o del suroeste, flojo o moderado, más intenso en zonas de tormenta, donde se podrán registrar rachas muy fuertes.

La predicción de las cabañuelas de Jorge Rey

Jorge Rey, conocido por sus pronósticos en redes sociales con el sistema de las cabañuelas y que cuenta con grandes aciertos, ha advertido sobre una semana de inestabilidad climática en España. Con su característico refrán “Tormenta de junio golpea como un puño”, Rey pronostica fuertes tormentas y un descenso brusco de temperaturas para finales de junio y principios de julio, igual que Aemet.

Aunque la semana comenzará con un tiempo veraniego, las tormentas irrumpirán desde este lunes en Galicia, extendiéndose a Burgos, León y La Rioja. El martes, se intensificarán en Castilla y León, afectando especialmente a León, Valladolid, Zamora y Salamanca, además de Galicia y Asturias. El miércoles, las precipitaciones persistirán en la mitad norte, incluyendo Madrid, mientras que el jueves el tiempo se estabilizará.