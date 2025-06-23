La ULE, líder en actividad investigadora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha alcanzado un logro sobresaliente en la convocatoria 2024 de evaluación de la actividad investigadora que realiza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con la aprobación del 100% de las solicitudes presentadas por su personal docente e investigador funcionario.

El resultado, según recuerda el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, sitúa a la ULE entre las cuatro únicas universidades españolas y la única de Castilla y León que ha conseguido una tasa de éxito total en esta convocatoria, poniendo de manifiesto la calidad de la labor investigadora que se desarrolla en la institución universitaria leonesa.

“Este logro pone de manifiesto la capacidad investigadora y la calidad del trabajo que desarrolla nuestro profesorado”, ha destacado Gutiérrez, que recuerda que el 100% del éxito no es fruto de la casualidad, sino del trabajo “constante, riguroso y comprometido de nuestra comunidad universitaria”.

En este sentido, el vicerrector ha remarcado el compromiso de la Universidad de León por seguir fomentando un entorno académico que favorezca la producción científica de calidad y con impacto en la sociedad, reforzando las políticas de apoyo a la investigación que se llevan desarrollando en los últimos años.

“Estos resultados nos animan a seguir por este camino, fomentando una investigación cada vez más innovadora, relevante y conectada con los grandes retos de la actualidad y ponerla al servicio de nuestra sociedad”, destacó el vicerrector.

En concreto, se presentaron un total de 60 solicitudes, 24 correspondientes a investigadoras y 36 a investigadores, todas ellas con resolución favorable. Una calificación que sólo obtuvieron las universidades de Jaén, Girona y Cantabria. El proceso, conocido como evaluación de sexenios, analiza la productividad investigadora de cada solicitante en un periodo de seis años, evaluando publicaciones, patentes, proyectos competitivos y otros méritos científicos.

Está previsto que en el mes de julio se conozca la resolución correspondiente al profesorado laboral (ayudantes doctores y profesores permanentes laborales), para quienes la ULE también mantiene altas expectativas, especialmente tras haber alcanzado también el 100% de aprobados en la convocatoria anterior.