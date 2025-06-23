Diario de León

Corridas y afición: las mejores fotos de la fiesta taurina de San Juan en León 2025

El embrujo de Morante y Fandi encandilan a León

La afición leonesa.

La afición leonesa.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La afición leonesa no dejó que Morante de la Puebla rompiera su racha de puertas grandes en su plaza y premió dos faenas que hubieran dado más si los toros hubieran colaborado. Lo que está claro es que El Parque sigue siendo propiedad de Fandi. Estas son las mejores fotos de los toros en la feria de San Juan de León, con un foso a rebosar.

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

Virginia Moran

Así fue la feria taurina de las fiestas de San Juan en León

tracking