El PP destaca el ahorro fiscal de 22,4 M€ que logran sus políticas en León frente a las de Sánchez

El Partido Popular destaca el ahorro fiscal a los contribuyentes que logran sus políticas en la provincia y que cifra en 22,4 millones de euros gracias a las sucesivas rebajas de IRPF aprobadas por la Junta, que comprenden 15,8 millones por la merma en los tipos y las mejoras en los tramos de ese IRPF autonómico y otros 6,87 millones por las 20 deducciones autonómicas que los leoneses pueden aplicarse en su declaración de la renta 2024, según explicó el procurador y portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes.

Indicó que la Junta "ha intensificado" este año su apoyo a los contribuyentes en el mundo rural con la puesta en marcha de un servicio de ayuda presencial e itinerante para realizar la declaración de la renta que funcionó del día 2 al 27 de junio.

Se desarrolló en colaboración con la agencia tributaria y abarcó 11 municipios de la provincia que prestaron sus instalaciones para atender a los contribuyentes del mundo rural (Villablino, Fabero, La Bañeza, Carracedelo, Pola de Gordón, Valencia de Don Juan, Cistierna, Bembibre, Sahagún, Toreno y Ponferrada).

Comparó que desde el inicio del mandato de Alfonso Fernández Mañueco el incremento del ahorro fiscal ha ido in crecendo desde los 83 millones de 2020 a los 131,35 de 2024 en toda la comunidad "frente a las 94 medidas fiscales de incremento del Gobierno de Pedro Sánchez".

Gavilanes reiteró que servicio de este mes de junio fue personalizado de atención presencial para la elaboración y presentación de las declaraciones de la renta asesorando sobre las deducciones autonómicas aplicables a través de un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria. "El servicio que ofrece la Consejería de Economía y Hacienda consiste en la confección y presentación de la declaración de la renta a nombre del contribuyente y atención a todo tipo de consulta que formulen los ciudadanos e informan de las 20 deducciones autonómicas propias de CyL que pueden aplicar y están dirigidas a las familias, el mundo rural, los jóvenes, el emprendimiento, sostenibilidad y preservación del patrimonio natural y cultural de la comunidad", explicó.

La popular Beatriz Coelho precisó que la deducción por nacimiento de hijo es la más destacada, con 1.100 euros para el primero, 1.475 por el segundo y 2.351 euros si se trata del tercer hijo y sucesivos. En el medio rural las cuantías son más elevadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. También reseñó los 3.625 euros si es una adopción internacional y las deducciones del 15 al 25% por discapacidad, rehabilitación, compra y alquiler de viviendas para jóvenes.