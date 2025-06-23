Alumnos de La Asunción acompañan a los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico del CAULE
La aceptación por parte de los pacientes ha sido excepcional
Una vez más, para despedir el curso académico, los alumnos del colegio de La Asunción de 2º de ESO, con su proyecto de "aprendizaje de emociones", han visitado a los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico mientras recibían tratamiento. En esta ocasión, han querido realizar una labor tan esencial como es la del acompañamiento, conversando e incluso jugando al parchís con los pacientes.
Desde el CAULE les han querido dar las gracias por "su esfuerzo e ilusión, no solo por esta actividad sino por las desarrolladas anteriormente, como la que tuvo lugar el Día del Libro, cuando se acercaron al Hospital de Dia a recitar historias cargadas de alegría, fuerza y esperanza, elaboradas en el colegio mediante la técnica Rodari". La aceptación por parte de los pacientes ha sido excepcional.