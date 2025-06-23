Alumnos de La Asunción acompañan a los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico del CAULE

Los alumnos del colegio de La Asunción acompañan a los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico del Caule.DL

Actualizado:

Una vez más, para despedir el curso académico, los alumnos del colegio de La Asunción de 2º de ESO, con su proyecto de "aprendizaje de emociones", han visitado a los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico mientras recibían tratamiento. En esta ocasión, han querido realizar una labor tan esencial como es la del acompañamiento, conversando e incluso jugando al parchís con los pacientes.

Desde el CAULE les han querido dar las gracias por "su esfuerzo e ilusión, no solo por esta actividad sino por las desarrolladas anteriormente, como la que tuvo lugar el Día del Libro, cuando se acercaron al Hospital de Dia a recitar historias cargadas de alegría, fuerza y esperanza, elaboradas en el colegio mediante la técnica Rodari". La aceptación por parte de los pacientes ha sido excepcional.