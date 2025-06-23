La mujer que dejaron muerta en la calle en Villaobispo falleció desangrada por golpes en el abdomen

La investigación de la rocambolesca muerte de una mujer de 44 años en la localidad de Villaobispo de las Regueras el pasado domingo al filo de las 5.20 de la madrugada, que, según la versión de su pareja, fue atropellada por un vehículo oscuro que se dio a la fuga, va avanzando. La autopsia del cuerpo de la víctima ha revelado que falleció por la hemorragia interna que le causaron varios golpes en el abdómen. Según fuentes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no presentaba, sin embargo, heridas en las piernas, que suelen fracturarse en los casos de atropello, y sí múltiples heridas en el cuerpo.

Con todas las hipótesis en la mano, y tras más de 600 llamadas de colaboración ciudadana y decenas de pesquisas policiales, los agentes locales de Villaquilambre y los del grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (Giat) de la Guardia Civil, intentan estrechar el cerco sobre los autores de la muerte de Mariana R.O., una mujer de Paraguay que tras pasar por Las Palmas residió también en Galicia hasta que hace un mes se desplazó a León, donde vivía con su pareja y donde ha acabado encontrando, desafortunadamente, la muerte. En Galicia han podido ser localizadas la hija de la víctima y la madre para comunicarles el fatal desenlace.

El novio de Mariana indicó en su primera versión que el atropello lo produjo un vehículo marca BMW modelo 300, lo que implicó un árduo trabajo de las patrullas de Villaquilambre para localizar el automóvil siguiendo un listado de hasta 124 turismos de ese tipo fichados en una amplio circunferencia. También se desplazaron a las diez localidades que integran el municipio y a las poblaciones vecinas en busca de pistas. El hombre, que volvió a ser interrogado ayer por la mañana, cambió su declaración inicial para señalar que en el momento del accidente estaba oscuro, que quizás el turismo era tipo berlina y no supo precisar si iban varias personas o una. De ahí que el dispositivo de búsqueda se amplificara.

Fue también él quien indicó que ambos habían acudido en la tarde del sábado a una barbacoa en una finca de recreo situada detrás del colegio de Los Adiles. Cuando se disponían a tomar un taxi para regresar a su casa en León y recorrían el Camino Viejo a León, que coincide con la calle Vicente Alexandre de Villaobispo, se produjo el siniestro. Afirmó que él se había despistado un momento para evacuar y vio al coche que huía. El impacto, según se valoró, la desplazó varios metros. Los agentes también interrogaron ayer a las personas que supuestamente estuvieron junto a la pareja en la fiesta-barbacoa, que señalaron que no conocían casi a la mujer porque, de hecho, había venido a León hace unas semanas.

La pareja de la víctima fue quien avisó al 112, que contactó con la Policía Local de Villaquilambre y llamó a una ambulancia que trasladó a Mariana R.O. al Complejo aAsistencial Universitario de León, donde a causa de la gravedad de las lesiones, aunque llegó viva los médicos ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. El hombre posee antecedentes policiales por consumo de estupefacientes. De confirmarse, este sería el segundo atropello mortal de un vehículo que se da a la fuga en el alfoz en los últimos años. En octubre de 2022, un hombre de 85 años falleció por el golpe que le propinó el conductor de un vehículo que se subió a la acera en la calle Corpus Christi, al cual se acabó deteniendo.