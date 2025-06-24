Detenciones por violencia de género y numerosas pequeñas peleas movilizan a la policía en la noche de San Juan de León

Numerosas pequeñas peleas obligaron a intervenir con cierta intensidad a los efectivos de la Policía Local y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que tuvieron que practicar incluso algunas detenciones por episodios de violencia de género, según se constata en los balances de primera hora de la mañana. Una mujer fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León con heridas graves en la cara y también se produjo un robo con violencia en un cajero de San Marcelo.

La numerosa participación de público en los fuegos artificiales y en los espectáculos de primera hora de la noche, se vio rebajada por causa de las condiciones climatológicas, que minoraron especialmente las concentraciones en espacios abiertos.

No obstante, bien entrada a la madrugada, se recibieron numerosas llamadas por pequeños conflictos, algunas peleas e incluso se tiene constancia de la práctica de detenciones por episodios de violencia de género, cuyas diligencias se estaban practicando en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a primera hora de la mañana.

Los partes oficiales no daban fe de la existencia de ningún gran incidente, fruto en buena medida del operativo dispuesto con la participación de la práctica totalidad de los agentes en activo, ante la previsión de que las concentraciones de ciudadanos pudieran ser masivas.