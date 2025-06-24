León en alerta naranja: riesgo por lluvia, granizo y fuertes tormentas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra este martes 24 de junio en alerta naranja por lluvias y tormentas, activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, a primera hora de la mañana había decretado la situación de alerta amarilla. Ante la posibilidad de fenómenos de importancia a partir de las 15.00 horas, se ha cambiado el carácter de la alerta.

La alerta naranja es el segundo nivel de gravedad en el sistema de avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología en España, solo por debajo de la alerta roja y por encima de la amarilla e implica un riesgo meteorológico importante.

Las precipitaciones se espera que sean significativas. Estas lluvias irán acompañadas de tormentas que no descartan la presencia de granizo. Las rachas de viento también serán un elemento a tener en cuenta, con probables episodios muy fuertes en las zonas de tormenta, donde el viento de componente sur o variable, flojo o moderado, podría intensificarse drásticamente.

24/06 11:48 Avisos activos hoy y mañana en Castilla y León por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/qvxyC0edHd pic.twitter.com/IgW2pF2F23 — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) June 24, 2025

En cuanto a las temperaturas en León, se prevé un ligero ascenso en las mínimas, que oscilarán entre los 14 y los 18 grados Celsius en la provincia. Sin embargo, las máximas experimentarán un descenso notable. Para la capital leonesa, se esperan 16 grados de mínima y 25 de máxima. En otros puntos de la provincia el panorama será similar con temperaturas entre 18 y 28 grados en Ponferrada, entre 16 y 23 grados en Astorga y entre 14 y 24 grados en Villablino.

Riesgo en toda la Comunidad

Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha declarado hoy la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, tormentas y lluvias.

La DANA, situada al oeste-suroeste peninsular, se aproximará a la Comunidad a lo largo de la jornada de hoy, cruzándola desde el suroeste hasta el noreste para salir finalmente al Cantábrico ya durante el miércoles. Como consecuencia dejará tormentas frecuentes, de distribución irregular, con gran actividad eléctrica y un riesgo significativo de producir en algunos casos chubascos fuertes, granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

A lo largo de la jornada se registrarán tormentas frecuentes localmente muy fuertes y organizadas, con alto riesgo de granizo grande, que pueden además producir chubascos fuertes y rachas muy fuertes de viento. Comenzarán a formarse por el oeste, extendiéndose a buena parte de la meseta.

El miércoles se mantendrá la probabilidad de tormentas frecuentes, sobre todo de madrugada en el noreste, sin descartar alguna ocasional en el resto. Como consecuencia de las tormentas y el aire frío asociado a la Dana, las temperaturas se suavizarán bastante, remitiendo el calor intenso transitoriamente.

Además, desde la Junta se recuerda que, en el caso de circular por carretera, se aconseja consultar previamente el estado de las mismas, bien en los portales de la Dirección General de Tráfico (DGT) o de la Junta de Castilla y León, o en el teléfono de información 011. Se aconseja, además, circular con el depósito al completo, con cadenas o neumáticos de invierno, y no olvidar un teléfono portátil con la batería completamente cargada, ropa de abrigo y algo de comida y bebida.

Ante esta información, la Agencia de Protección Civil y Emergencias desaconseja la práctica de actividades al aire libre por el peligro de que se pueda sufrir algún accidente o de quedarse aislado o desorientado en zonas de difícil acceso, cuyo rescate se vería complicado aún más por las condiciones meteorológicas.

Igualmente, si se vive o se tienen bienes cerca de cauces de ríos que estén incrementando su nivel de manera significativa, se recomienda mantener una vigilancia activa y, en su caso, poner en práctica medidas de autoprotección, tales como mover los vehículos de calles inundables.

En el caso de tener que informar sobre una emergencia, al llamar al 112 es importante especificar con claridad: el lugar exacto donde se encuentra la persona que precisa ayuda y las características del terreno, las dificultades de acceso que pueda haber, las condiciones meteorológicas en el lugar y el estado del accidentado.