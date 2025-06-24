Detenido en San Andrés un joven fugado hace dos años tras intentar huir de la policía

El joven, en su intento de huida, a punto estuvo de atropellar a uno de los agentes.

Efectivos de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo que se encontraban atendiendo un accidente en la Avenida de la Constitución, en la tarde del domingo, observaron como un ciclomotor se acercaba a su ubicación a elevada velocidad, por lo que procedieron a dar el alto al vehículo.

El conductor aceleró haciendo caso omiso a las órdenes del agente, ‑que tuvo que apartarse para evitar ser atropellado‑, subiéndose a la acera a gran velocidad perdiendo el control y acabando su huida contra el muro de una vivienda.

Prosiguió la huida a la carrera hasta que fue localizado por los policías tras saltar una valla de un domicilio particular.

Una vez identificado se comprobó que se trataba de un joven que llevaba más de dos años fugado, con diversas requisitorias por varios hechos delictivos, cinco juzgados le buscaban y las fuerzas de seguridad le intentaban localizar, habiendo escapado en otras ocasiones tras diversas conducciones temerarias en vehículos de dos ruedas.

Posteriormente se comprobó que el ciclomotor con el que circulaba había sido robado hacía un año, tenía el número de bastidor borrado, el conductor carecía de permiso de conducir y se negó a realizar las pruebas de drogas.

Por todo ello la Policía Local procedió a la detención del individuo, siendo trasladado al Hospital de León para su valoración por las lesiones que se causó tras huir de los agentes, ingresando posteriormente en los calabozos de la Comisaría Local de San Andrés, para pasar posteriormente a disposición judicial. Entregándose finalmente el vehículo a su legítimo propietario.

En la intervención colaboraron varios indicativos radio patrulla de Policía Nacional.

Durante la pasada semana también fueron denunciados cinco personas por conducir con presencia de drogas en el organismo y tramitados dos atestados por conducir sin permiso de conducción y otro por falsedad documental tras un accidente, al suplantar al verdadero conductor y abandonar el lugar habiendo ocasionados lesiones a los ocupantes de otro vehículo.