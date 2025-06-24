Agentes de la Guardia Civil de Armunia, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital y agentes de la Policía Local rescataron en la noche del martes a un anciano que se encontraba desorientado y que apareció en las inmediaciones de la antigua fábrica de Alfajeme, a la altura de las vallas del tren, en condiciones de peligro y con señales de no estar plenamente consciente en sus facultades.

Fue la propia Guardia Civil quien se percató del hecho y quien se ocupó de dar aviso a la Policía Local y a los bomberos, después de que una agente de la Benemérita fuera de servicio notificase que había una persona que podía estar poniendo en riesgo su vida, merced a la situación de peligro por la que pasaba en virtud de la localización y de la forma en la que procedía.

Inmediatamente se dispuso un operativo que se acercó a la zona de los hechos, para proceder a asegurar primero la integridad física del hombre y posteriormente a modificar la disposición de las vallas, que estaba alterada aunque no se ha podido determinar si se debía a la acción directa de la persona o era una circunstancia puntual.

El auxiliado, casi deshidratado, fue devuelto a su domicilio, en el centro de León, después de recibir atención sanitaria por las heridas que presentaba en las piernas.