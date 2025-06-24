Aparece en la Catedral de León una persona con discapacidad a la que buscaban en Benavente

Una persona con discapacidad que permanecía interna en el Centro Asprosub de Benavente ha sido hallada con vida y en buen estado en las inmediaciones de la Catedral de León, después de que la Guardia Civil hubiese organizado un amplo despliegue para tratar de localizarlo.

U.T.M.G había desaparecido el pasado lunes, en torno a las 16.30 horas, una vez finalizadas las actividades de la Semana Grande del Toro Enmaromado, la principal cita festiva del calendario de la localidad zamorana.

Se le perdió la pista en circunstancias no concretadas y finalmente ha podido ser localizado aunque no han trascendido las explicaciones que ha aportado.