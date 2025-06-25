Enfermeras y fisioterapeutas no aguantan más: concentraciones por toda España contra los recortes en las pagas extra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha convocado este jueves concentraciones en hospitales de varios puntos del país, donde enfermeras y fisioterapeutas reclamarán al Gobierno que ponga fin al recorte de sus pagas extraordinarias.

Según ha informado Satse, a partir de las 11.00 horas, enfermeras y fisioterapeutas protestarán por el agravio que sufren, "acentuado en un momento especialmente indignante por los nuevos casos de corrupción, el despilfarro y la mala gestión de recursos públicos", apunta el sindicato.

Bajo el lema 'De nuestra extra, que no se coman ni un euro', las enfermeras y fisioterapeutas denunciarán que llevan 15 años cobrando una media de 700 euros menos al año en sus dos pagas extraordinarias.

Los profesionales aseguran que, en total, son 30 pagas las ya recortadas desde 2010 y cerca de 11.000 euros la cantidad que han perdido trabajando durante ese tiempo. En las concentraciones se reclamará al Gobierno que, en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, se incluya la recuperación del importe íntegro de las pagas extraordinarias para todos los profesionales de la sanidad pública.

Así, en Andalucía se ha convocado en Almería (H. Universitario Torrecárdenas, entrada principal); Cádiz (H. Universitario Puerta del Mar Cádiz, puerta principal); Córdoba (H. Universitario Reina Sofía); Granada (H. de Neurotraumatología y Rehabilitación del Virgen de las Nieves); Huelva (H. de Riotinto); Jaén (H. Neurotraumatológico del H. U. de Jaén); Málaga (H. Universitario Virgen de la Victoria), y Sevilla (H. Universitario Virgen Macarena).

En Aragón se ha convocado en Huesca (H.U. San Jorge); Teruel (H. Obispo Polanco), y Zaragoza (H.U. Miguel Servet). En Asturias se ha convocado en Oviedo (Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA). En Canarias se ha convocado en Gran Canaria (Puerta del Hospital Materno Infantil) y en Tenerife (Edificio Actividades Ambulatorias HUC).

En Castilla-La Mancha se ha convocado en Albacete (H. General Universitario de Albacete); Ciudad Real (H. General Universitario de Ciudad Real); Cuenca (H. Virgen de la Luz); Guadalajara (H. Universitario de Guadalajara), y Toledo (H. Universitario de Toledo). En Castilla y León se ha convocado en Ávila (H. Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila); Burgos (H. Universitario de Burgos); León (H. de León y H. de Ponferrada); en Palencia (H. Río Carrión, frente al edificio de consultas); Salamanca (H. Universitario de Salamanca, nuevo edificio); Segovia (Complejo Asistencial Universitario de Segovia (CAUSE)); Valladolid (H. clínico universitario de Valladolid), y Zamora (H. Virgen de la Concha).

En Cataluña se ha convocado en Barcelona (H. Vall d'Hebron); Girona (H. Josep Trueta); Lleida (CAP Bordeta Magraners), y Tarragona (H. Joan XXIII). En Ceuta se ha convocado en la Dirección Territorial del INGESA. En la Comunidad Valenciana se ha convocado en Alicante (H. General Dr Balmis); Castellón de la Plana (Hospital General de Castellón), y Valencia (H. Dr. Peset).

En el País Vasco se ha convocado en Álava (H. de Santiago), Vizcaya (H. de San Eloy), y Guipúzcoa (H. Donostia). En Extremadura se ha convocado en Mérida (H. de Mérida) y en Galicia se ha convocado en Santiago de Compostela (CHUS - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago).

Por su parte, en Baleares se ha convocado en Ibiza (H. Can Misses, puerta principal); Mallorca (H. Son Llàtzer, zona de consultas externas), y Menorca (H. Gral, Mateu Orfila, puerta principal). En La Rioja se ha convocado en el H. San Pedro; en MADRID se ha convocado en el H. de la Princesa; en Melilla en el H.Comarcal de Melilla, puerta principal, y en Murcia en HUCHA - H. Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.