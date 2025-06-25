El Ayuntamiento de León sostiene que las medidas cautelares del TSJ no tienen efectos prácticos al no haberse impuesto ninguna sanción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León llevará este viernes al pleno ordinario del mes de junio la aprobación inicial de la Ordenanza municipal de Movilidad de la ciudad de León, lo que permitirá regular los accesos a las nuevas calles peatonales así como a la zona de bajas emisiones de la ciudad. El pasado mes de noviembre, el Consistorio de la capital leonesa emitió un bando en base a la Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial actual, aprobada en 2006 por el Pleno Municipal que presidía el Partido Popular, para determinar el régimen de funcionamiento de las nuevas vías peatonales. Este bando queda ahora suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aunque sin efectos prácticos puesto que el Ayuntamiento de León no ha impuesto sanción alguna por el acceso a las nuevas calles peatonales.

La Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial por la que ahora se dictan estas medidas cautelares fue aprobada por el Gobierno Municipal del PP en 2006. En ella el artículo 18 establece que “las zonas peatonales y su régimen de funcionamiento serán determinadas por Bando Municipal”. Por lo tanto, el Ayuntamiento de León se ha limitado a dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ordenanza (vigente desde 2006, que hasta la fecha nadie había dudado de su legalidad y que ha servido para la realización de todas las peatonalizaciones en la ciudad de León desde la fecha de su entrada en vigor), dictando el Bando y los Decretos que establecen el régimen de funcionamiento de las zonas peatonales.

En todo caso, cabe recordar que se trata de una medida cautelar que no entra en el fondo del asunto y que, por lo tanto, el Ayuntamiento de León seguirá defendiendo su legalidad e idoneidad, entendiendo que se trata de una mera aplicación de una Ordenanza municipal vigente y hasta ahora nunca recurrida. No obstante, dado que la situación se había judicializado y, a pesar de que en primera instancia los juzgados dieron la razón al Ayuntamiento de León, por un principio de seguridad jurídica, no se ha sancionado y se ha mantenido una situación meramente informativa, respecto de la utilización de la vía hasta conocer la posición del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El concejal de Movilidad, Vicente Canuria, ha explicado este miércoles que “ahora mismo estamos trabajando en sacar adelante la ordenanza elaborada por los técnicos y que cuenta con aportaciones efectuadas por la Unión del Pueblo Leonés”. Con la aprobación inicial de la misma este viernes, el Ayuntamiento espera que pueda entrar en vigor el próximo otoño y con ello dar cumplimiento, también, a la normativa europea en materia de movilidad y reducción de la contaminación en áreas urbanas.

“Este equipo de gobierno sigue con su plan de hacer de León una ciudad mejor que, además, cumpla con las normativas europeas para la reducción de la contaminación en las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los residentes, una ciudad más sostenible, más accesible, más saludable y más cómoda para todos. Una ciudad del siglo XXI acorde a los modelos europeos. León ya ha iniciado ese camino de modernidad y en él seguimos”, ha expresado Canuria, quien, además, ha incidido en que se trata de poner en marcha para las nuevas zonas peatonales “las mismas medidas que llevan ya dos décadas funcionando en el casco histórico, con accesos permitidos a residentes, reparto y servicios de emergencia, entre otros permisos otorgados”.

“Por ello, este equipo de gobierno acata como no podía ser de otra manera las medidas cautelares y sigue, además, trabajando por León, y por captar más fondos europeos con los que seguir modernizando la ciudad”, ha expresado el responsable del área de Movilidad en el Consistorio de la capital leonesa.