Condenado a tres años y medio de cárcel un subinspector de la Policía Nacional de León por revelar secretos a un club de alterne

Un subinspector de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en León ha sido condenado a una pena de tres años y medio de prisión por la Audiencia Provincial, como responsable de un delito de revelación de secretos, por consultar para el dueño de un conocido club nocturno de la provincia leonesa la hoja de antecedentes penales de dos súbditas sudamericanas, con las que se había producido un problema tras presentar denuncia por una supuesta retención del pasaporte a manos del hermano del dueño del establecimiento, con el que una de ellas había iniciado una relación sentimental.

La Audiencia Provincial de León absuelve paralelamente a dos guardias que habían sido acusados por las denunciantes de un delito de falsificación de documento oficial y otro de omisión de la obligación de perseguir delitos, al entender que habían faltado a la verdad a la hora de redactar su denuncia. Según las jóvenes, los guardias rechazaron la posibilidad de incardinar los hechos como un delito de trata de personas y lo redujeron a un episodio de violencia de género. La sentencia de la Sección Tercera entiende que así era.

La sentencia descarta que hubiera ningún tipo de relación de amistad entre los guardias civiles y las personas implicadas. Ninguna de las otras prostitutas secundó la afirmación de la principal denunciante respecto a una supuesta presencia habitual de los guardias en el club y en cenas con el propietario, por lo que el ponente se sorprende y le resta veracidad al testimonio. Sí había una cercana vinculación del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con una de las prostitutas del establecimiento y también con el dueño del club de alterne. Para ambos y fuera del ejercicio de sus funciones profesionales, consultó información reservada que puso a su disposición.

Tras ordenarse la entrada y registro del local y del domicilio del dueño del negocio, se hallaron en el establecimiento 17 envoltorios con droga y más de 41.000 euros en metálico en la casa.

La sentencia, de 104 folios de extensión, decreta también la condena a un año de prisión para el propietario del club y su compañera sentimental, por un delito contra los derechos de los trabajadores y la suspensión de la actividad del club nocturno por un periodo de un año.

Los hechos datan de inicio de septiembre de 2018. El asunto queda resuelto, a expensas del recurso que previsiblemente se elevará al TSJCyL.