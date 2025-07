Absuelto de una agresión sexual tras no hacer las pruebas en el Hospital

La Audiencia Provincial ha absuelto a un joven de 26 años, acusado de una agresión sexual sobre una joven de 16, a la que no se le practicaron las pruebas médicas correspondientes en el servicio de Urgencias del Hospital de León porque la ginecóloga de turno aseguró haber hablado con el juez y declaró que este le había indicado que el protocolo correspondiente solamente se debía activar para casos de violación.

El apartado de hechos probados de la sentencia recoge que la joven inició una relación que consideraba sentimental con el acusado, aunque no se ha concretado si llegaron a tener sexo. En diciembre de 2021 el procesado se quedó a dormir en casa de la joven, porque carecía de domicilio fijo. Ambos fueron sorprendidos en la cama por la progenitora, que no obstante, permitió al sospechoso quedarse a dormir en el sofá.

Al día siguiente, la madre volvió a sorprenderlo en su casa oculto tras una cortina, por lo que le instó a que se fuera de su domicilio. Poco después lo hizo también la joven. No está acreditado que en ninguno de estos casos los jóvenes tuvieran relaciones íntimas.

La joven se negó a someterse a las pruebas médicas, presuntamente para proteger al sospechoso, según recoge la sentencia. La madre de la víctima aseguró que su hija no fue sometida a exploración «porque la ginecóloga de guardia había hablado con el juez y le había dicho que solamente se exigía el protocolo en casos de violación». No está acreditada la existencia de esa conversación, según recoge la Audiencia, que entiende que ante la falta de pruebas, no existe motivo para condenar al varón.

El sospechoso negó la versión de los hechos aportada por la acusación. Declaró que nunca había tenido relaciones sexuales «ni de ningún tipo» con la joven y significó que era falso que la muchacha se hubiese escapado de su casa. Tampoco reconoció como cierta la versión de la víctima, según la cual se habían acostado la misma noche en la que se produjo la fuga. Por todo ello, se dictó una sentencia absolutoria aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.