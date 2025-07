El alicatado de siete túneles pone el tráfico en fila india por la AP-66

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes ejecuta las obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, situados en la autopista AP-66, de León a Asturias, que cuentan con un presupuesto global de 68,14 millones. Las obras están incluidas en el Plan de Recuperación, financiadas con dinero de Europa. Para adaptar estos túneles a los requisitos europeos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras, el Ministerio de Transportes aborda diferentes reformas desde 2023, avanzando en los trabajos de renovación y actualización de las estructuras y sistemas. Así, desde este verano se abordará la mejora de las instalaciones de seguridad: ampliación y mejora de los equipos de protección de incendios; mejora de la fiabilidad del suministro eléctrico, de los sistemas de comunicaciones y de información a los usuarios; ejecución de galerías de evacuación; señalización de las vías de evacuación y rehabilitación superficial del firme, entre otros. Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 6:00 horas del próximo lunes 7 de julio se producirán las siguientes afectaciones al tráfico: Corte de la calzada sentido León entre los kilómetros 75,86 y 82,08, (túneles de Entrerregueras I, Pando I y Vesgaviesga I); circulación bidireccional por la calzada no afectada por las obras; durante los días 7 y 8 de julio (lunes y martes), se empezarán a colocar los cortes de carril, circulando los vehículos por el carril no afectado. El corte total de la calzada se hará efectivo el lunes 14 de julio a las 6:00h; este corte de calzada será permanente entre el 7 de julio y el 18 de agosto previsiblemente; Corte de la calzada sentido Asturias, entre los km 93,570 y 89,880, (túnel de Oblanca II); circulación bidireccional por la calzada no afectado por las obras; durante los días 9 y 10 de julio, se empezarán a colocar los cortes de carril, circulando los vehículos por el carril no afectado por el corte. El corte total de la calzada se hará efectivo el lunes 14 de julio a las 6:00h; este corte de calzada será permanente entre el 14 de julio y el 18 de agosto previsiblemente; corte de carril en el túnel del Negrón en ambos sentidos de circulación; circulación de los vehículos por el carril no afectado por los trabajos; estos cortes de carril serán permanentes entre el 21 de julio y el 18 de agosto previsiblemente, excepto en las operaciones especiales de tráfico en Negrón I (sentido León); entre el 14 y el 17 de agosto en Negrón II (sentido Asturias); los cortes de carril en el resto de túneles no afectados por las restricciones anteriores; circulación de los vehículos por el carril no afectado por los trabajos; estos cortes se colocarán de lunes a las 6:00h de la mañana hasta los viernes a las 13:00; además de las afectaciones anteriormente expuestas, en el P.K. 75+700 sentido Asturias, se están efectuando los trabajos de sostenimiento del talud por el deslizamiento producido en noviembre de 2024 y que han requerido la colocación de un bypass entre los kilómetros 75+500 y 75+780, que permite la circulación por un carril sentido Asturias y por dos carriles sentido León. Los trabajos a ejecutar hasta el 18 de agosto serán, en el túnel de Pando I, la excavación de dos galerías peatonales, además de ejecución de cruces de calzada para instalaciones; en los túneles anterior y posterior a éste (Entrerregueras I y Vegaviesga I) se realizarán instalaciones de baja tensión y reparación de los hastiales; en el túnel del Negrón (I y II) se ejecutará el colector de recogida de residuos peligrosos.