La ULE aborda esta semana la importancia del patrimonio en el turismo y el fenómeno Fomo

La Universidad de León imparte durante toda esta semana en el Palacio del Conde Luna, un nuevo curso de verano titulado El impacto del patrimonio histórico cultural en el turismo, cuyo objetivo es identificar y analizar los principales ejes del patrimonio histórico-cultural y valorar su impacto en la industria turística para lograr un turismo de calidad, más competitivo y sostenible. Por otra parte, el martes y el miércoles, en la Facultad de Educación, se abordará Conectados pero solos: El fenómeno FOMO en las redes sociales», cuyo objetivo es concienciar sobre un uso consciente y saludable de las redes sociales.

Las clases del programa que se impartirá en el Palacio del Conde Luna están especialmente dirigidas a estudiantes y titulados en general, profesionales del patrimonio histórico-cultural y del sector turístico y abierto también a la participación de cualquier persona que esté interesada en el tema. Con un total de 52 créditos, 42 de ellos presenciales y 10 de trabajo individual, el curso incluye las visitas guiada a Casa Botines Gaudí, el Centro de Interpretación del Reino de León, el Museo de León, León Romano, la Fundación Vela Zanetti, el Museo de la Emigración Leonesa, el Museo Sierra Pambley, y el Museo de San Isidoro.También habrá una sesión dedicada al enoturismo, que concluirá con una cata de vinos dirigida por Francisco González Bernardo, director técnico de Bodegas Vitalis.

«El tema presenta un gran interés social, no solo por dar a conocer el rico y amplio patrimonio histórico-cultural de ciudad León, sino también por su impacto en el sector turístico, en particular, y en su economía en general, por el importante empleo y riqueza inducidos que crea, generando prosperidad compartida y estabilidad social», destaca su director, Constantino García.

Conectados pero solos: El fenómeno FOMO en las redes sociales está dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico de gestión, administración y servicios de la ULE, además de estar abierto a la participación de cualquier persona que se muestre interesada por el tema. Al hablar de Fomo (Fear of Missing Out), nos referimos a la sensación de ansiedad e inquietud que surge por la creencia de que otros están viviendo experiencias más gratificantes o divertidas y que uno se las está perdiendo, especialmente en el contexto de las redes sociales. Es un miedo a quedarse fuera, a no estar al tanto de lo que ocurre o a no participar en eventos o situaciones sociales que se perciben como importantes o deseables, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado. El curso está dirigido por la profesora Estefanía Gómez Muñoz, tiene una duración de 10 horas (ocho presenciales y dos de trabajo personal) y su principal objetivo es dar a conocer dicho fenómeno y su impacto en los individuos. En las diferentes sesiones que integran el programa se analizarán los efectos psicológicos y sociales o se desarrollarán estrategias para reducir sus efectos negativos.