Los municipios apuestan por buscar "relaciones" con las que vender el producto turístico de León unido

En una provincia "maravillosa, de las más bonitas y ricas" de España, los municipios apuestan por que el turismo se "desestacionalice". En este empeño, los "senderos y rutas, León en familia", como planteaba la mesa redonda del quinto congreso de turismo de Diario de León se ofrecen como un producto ideal para atraer visitantes, como coincidieron los alcaldes de Sariegos, La Bañeza y Valdevimbre, Roberto Aller, Javier Carrera y Ángel María Cueto, respectivamente, quienes advirtieron de la falta de infraestructuras hoteleras. Todo, dentro de una estrategia en la que los pueblos no se vean "como competencia, sino que busquen relaciones" gracias a que "las administraciones sean un lazo".

Roberto Aller (Sariegos): "Lo que tenemos que hacer es unirnos"

El valor de "una provincia imbatible" lo remarcó el alcalde de Sariegos y vicepresidente de la Diputación. El leonesista Roberto Aller incidió en que León "lo tiene todo", pero necesita "lazos de unión y pico y pala para salir, innovar y traer a la gente". "Lo que tenemos que hacer es unirnos", concedió el político leonés, quien subrayó que "las administraciones deben ser un lazo, vender la provincia entera y luego que cada ayuntamiento se venda con ayudas, por supuesto".

Aller insistió en que "tenemos una de las provincias más bonitas y más ricas" y recordó que "desde la Diputación se está apoyando la señalización de rutas". En Sariegos, reseñó, tienen "cinco rutas circulares marcadas que son súper importantes, a las que vienen familias enteras, en diferentes épocas", que logran que los visitantes "luego tomen café y se queden a comer".

Aunque, como avisó el alcalde de Sariegos, "no tiene éxito hacer algo puntual, sino que debe ser continuo". Para lograrlo, "tenemos una provincia tan sumamente rica que se junta la cultura, el deporte, la gastronomía", dentro de un producto en el que "se combinen varias cosas", que "es lo que quiere la gente". "Hay familias que vienen a ver un partido de balonmano, van a hacer una ruta caminando, ven el partido y se quedan a comer. Eso es lo que queremos", explicó Aller.

El regidor de Sariegos citó además que en su municipio han notado, "desde antes de la pandemia a ahora, que se han duplicado en Camino de San Salvador los peregrinos, que son gente que va buscando alfoz, pueblos, que lo hace en plan tranquilo y evita aglomeraciones". "Hay que pelear de continuo, tratar bien a los visitantes, dejar buen sabor de boca siempre, estar unidos, llenar la provincia de gente y que luego escoja", resumió.

Javier Carrera (La Bañeza): "No debemos vernos como como competencia, sino buscar relaciones"

La fórmula la suscribió Javier Carrera. El alcalde de La Bañeza apuntó que en su municipio tienen "una actividad industrial y comercial" pero necesitan "de ese aporte del turismo", en el que intentan que "no se convierta en estacional, sino que la afluencia se aproveche lo que hay a lo largo del año". Aunque, como lamentó, se encuentran con "el hándicap de que no hay plazas hoteleras para la demanda que existe".

Carrera recalcó que La Bañeza cuenta con "buena materia prima, un lugar donde nuestros paisajes son maravillosos, una buena situación geográfica que permite moverse bien y una buena gastronomía, que es buena para el turismo tranquilo y familiar" que quieren desde el Ayuntamiento. Luego, suman "temas culturales y deportivos, como el gran premio de motociclismo", citó para hacer una radiografía de la oferta, a la que desde el año pasado se añaden "una serie de rutas, también para moteros, bicicletas y senderistas".

Como ejemplo, el regidor del PP describió que uno puede "levantarse en La Bañeza, desayunar, coger la moto y tirar hacia La Valdería, Castrocontrigo, La Cabrera, donde se puede comer o parar, para acabar en Ponferrada, tomar un vino del Bierzo, y volver a La Bañeza para disfrutar de un atardecer y una cena con un buen vino de la DO León". El plan le sirvió para exponer que los municipios no deben verse "como competencia, sino buscar relaciones", como les sucede con Valdevimbre, con el que han hecho una iniciativa que aúna las alubias con los vinos. No se quedan aquí, como aprovechó para recordar, porque "el buen comer para atraer turistas es bueno", como se puede disfrutar este "este mes con las jornadas gastronómicas de las ancas de rana, que son un foco de atracción".

El alcalde bañezano admitió que "se está notando el crecimiento del turismo interior, que el trabajo de promoción da sus frutos" y comprometió que seguirán "en esa línea". "Hay que enseñar La Bañeza, que es una perla escondida, que es un concepto que inventó un compañero del Diario de León, Alberto Domingo", reconoció el regidor.

Ángel María Cueto (Valdevimbre): "Necesitamos plazas hoteleras"

La mesa de debate la completó Ángel María Cueto. El alcalde de Valdevimbre reconoció que su pueblo "es conocido nacionalmente", pero ahora están "preparando rutas para darle valor añadido" porque "la gente llega a comer a las tres menos diez, come y se va". "Queremos que lleguen a las once, hagan una ruta tranquila, coman y disfruten", planteó.

Cueto remarcó que ya tienen "marca, pero se trata de que los visitantes se queden un par de días". El problema, como coincidió con La Bañeza y los expertos que han pasado por el congreso de Diario de León estos dos días, es la "falta de plazas hoteleras". "Hago un llamamiento a cadenas hoteleras para que pongan alguno pequeño, de 15 o 20 habitaciones, pequeños inversores, y a que quien tenga casas que no utiliza las aproveche para alquiler porque beneficiará a la zona", describió el alcalde de Valdevimbre.

El regidor apuntó que en su municipio basan la oferta "en el enoturismo y la gastronomía", pero avisó de que esta promoción "tiene que ir de la mano de la cultura, hacer exposiciones de arte, manualidades, productos típicos para traer a la gente aquí". "El turismo es un engranaje y lo tenemos que vincular a costumbres y cultura, desde la presentación de un libro a una tradicional, como recopilar canciones y juegos, mezclarlo todo e ir de la mano porque tenemos una provincia muy vendible", porfió Cueto, quien concedió que "hay que aprovechar el producto que tenemos y venderlo bien"

La estrategia municipal de Valdevimbre pasa ahora por "confeccionar varias rutas, en las Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa), en las que se puede observar aves y fotografiar". Se trata de "una zona perfecta para la fotografía de naturaleza, para hacer rutas con un turismo didáctico", como defendió el alcalde del sur de León, quien lamentó que "habrá gente que beba vino desde hace 40 años, pero no conozca la uva", por lo que les animó a "ver el proceso entero, que es lo bonito".

Desde el convencimiento de que los municipios deben "trabajar coordinados, como con ayuntamientos cercanos", Cueto remarcó que "la cultura rural es un puntazo para desarrollar" toda la potencialidad de León. "Tenemos que ir unidos", insistió.