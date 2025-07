"Es el momento de aprovechar la apatía que hay con las ciudades para dar vida al mundo rural"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La reflexión de Julio Fernández, que es alcalde de Pajares de los Oteros, culminó la mesa de debate sobre las iniciativas de los municipios en torno al turismo y como promotores de esta actividad: "El es momento de aprovechar con el apoyo de las administraciones el desapego y la apatía que hay con la vida en las ciudades, hay que aprovecharlo para devolver protagonismo al mundo rural; si no lo aprovechamos ahora, no sé cuando vamos a poder sacar rédito de esta situación", analiza el alcalde de Pajares de los Oteros, mientras reivindica la implicación de las entidades públicas en allanar la actividad y la economía que permita no hablar de utopías cuando se habla de repoblación. También lo es el turismo, la repoblación, porque contribuye a fijar estabilidad y gente en las zonas rurales. Lo hace Mansilla de las Mulas, con diversas iniciativas de corte cultural y de promoción, apegadas como referentes del municipio. "Tenemos el producto del tomate, con su feria y sus actividades gastronómicas, que implican a los establecimientos de la localidad; con la feria medieval, y con San Martín, y el producto estrella del bacalao, que también tiene gran arraigo en la cultura gastronómica de la zona", relata Mireia López, concejala de Cultura de Mansilla de las Mulas, mientras describe algunos pasos que han servido para asentar referentes y núcleos de atención. Los es el Camino de santiago "que en San Andrés del Rabanedo es un elemento dinamizador peculiar y que no exige buscar más tiempo de estancia de los peregrinos como elementos de difusión turística, mientras abordamos la ordenanza que terminará por regular las actuaciones en torno a la ruta jacobea", explica manuel Romero, concejal de Turismo del municipio leonés, que desvela la intención del equipo de Gobierno de asentar en torno al edificio de Araú las actividades de promoción turística de estos enclaves y sus posibilidades de desarrollo.

Julio Fernández señala el vino como elemento dinamizador en ese municipio soterano, "donde hace ya años se han arraigado actividades que prenden el interés de visitantes, de vecinos, así como de población oriunda de la zona retornada de forma estacional".

Los tres intervinientes terminaron por coincidir en reclamar actuaciones transversales que hagan factible el éxito de las buenas intenciones a la hora de promocionar el turismo y trasladar ese acierto con políticas de vivienda que permitan el asiento de población.