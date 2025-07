Las obras que anulan el doble carril en 25 kilómetros de la AP66 no rebajan el peaje

Los 25 kilómetros de obras que anulan el segundo carril en las autopista enter León y Asturias durante este verano no se trasladan al peaje; hay efectos para el conductor que no tienen repercusión en la cartera. El Ministerio de Transportes aborda ya esta semana obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, en la asturleonesa, que cuentan con un presupuesto global de 68,14 millones de euros; se extenderán a lo largo de los dos próximos meses; pero no hay repercusión en la tarifa del peaje.

La actuación principal está fijada para este verano se abordará la mejora de las instalaciones de seguridad: ampliación y mejora de los equipos de protección de incendios; mejora de la fiabilidad del suministro eléctrico, de los sistemas de comunicaciones y de información a los usuarios; ejecución de galerías de evacuación; señalización de las vías de evacuación y rehabilitación superficial del firme, entre otros. Hay cortes de la calzada sentido León entre los kilómetros 75,86 y 82,08, (túneles de Entrerregueras I, Pando I y Vesgaviesga I).Circulación bidireccional por la calzada no afectada por las obras.

Hasta ayer, se colocaron los asientos de los cortes de carril, circulando los vehículos por el carril no afectado. El corte total de la calzada se hará efectivo el lunes 14 de julio a las 6:00h.Este corte de calzada será permanente hasta el 18 de agosto previsiblemente. Otra de las vallas qque encontrarán los usuarios se localiza en el corte de la calzada sentido Asturias, entre los kilómetros 93,570 y 89,880, (túnel de Oblanca II). Circulación bidireccional por la calzada no afectado por las obras.Durante los días 9 y 10 de julio, se empezarán a colocar los cortes de carril, circulando los vehículos por el carril no afectado por el corte. El corte total de la calzada se hará efectivo el lunes 14 de julio a las 6:00h.Este corte de calzada será permanente entre el 14 de julio y el 18 de agosto previsiblemente. Corte de carril en el túnel del Negrón en ambos sentidos de circulación. Hasta el 18 de agosto no se prevé finalizar la intervención.