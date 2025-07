El Ayuntamiento de León convoca los concursos de carteles y de carros engalanados de las fiestas de San Froilán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ya trabaja en la preparación de las próximas fiestas de San Froilán que se celebrarán una vez concluya el verano, en el mes de octubre. Por ello, este martes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las convocatorias de dos concursos relacionados con las fiestas más tradicionales y populares de León: el del cartel anunciador de las celebraciones y el de los carros engalanados.

Concurso del cartel de San Froilán

El concurso del cartel de las fiestas de San Froilán está dotado con 1.400 euros en premios: 1.250 euros para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero. Los proyectos presentados deberán reflejar la participación, la fiesta, la tradición y la proyección exterior de la ciudad. Además, debe reunir las condiciones de eficacia visual y belleza gráfica que permitan la reproducción de este. Estos objetivos se plasmarán en la composición de los trabajos, reflejando un espíritu festivo con marcada orientación de promoción, tanto de las fiestas anunciadas como de la propia ciudad de León. Podrán participar en el concurso todos los artistas plásticos, diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos y creadores en general, españoles o extranjeros, que así lo deseen, presentando cada uno una obra, siendo condición indispensable que las obras sean originales. El diseño podrá realizarse en cualquier técnica pictórica, fotográfica o de diseño por ordenador; se valorará tanto la creatividad como su adecuación al tipo de publicación en el que aparecerá. Las dimensiones totales del cartel serán de 50 x 70 centímetros (orientación vertical). Para el envío de la propuesta a concurso, los participantes deberán remitir una imagen impresa en cartón pluma de color blanco a la medida del cartel al Registro General del Ayuntamiento de León (Avda. Ordoño II, 10) envuelto en papel y/o sobre cerrado. El plazo de presentación finaliza el martes 2 de septiembre de 2025.

Concurso de carros engalanados

El domingo previo a la fiesta de San Froilán es, sin duda, uno de los más especiales para la ciudad de León. En ella se reúne toda la provincia y se celebran las tradiciones más leonesas. Los pendones y los carros engalanados traen a la capital leonesa aires de antaño que enorgullecen a los leoneses como símbolos distintivos de esta tierra. Este año el desfile de pendones y carros engalanados y, también, la celebración de las Cantaderas será el 28 de septiembre, domingo anterior a la festividad de San Froilán que es el 5 de octubre. Está previsto que los participantes en el desfile estén a las 12:30 horas en la zona del parking de San Pedro, punto de inicio del recorrido que seguirá por la avenida Los Cubos en dirección a la plaza del Espolón, Arco de la Cárcel, Serranos, Pablo Flórez, plaza de Regla, calle Ancha, Varillas, Platerías, Plegaria, plaza San Martín, Zapaterías, plaza de Don Gutierre, Fernández Cadórniga, Juan II y plaza del Grano, donde se hará la entrega de los premios.

La huella del pasado paseará por las calles de León en forma de parejas de ganado vacuno, caballos y burros tirando de los más bellos carros, decorados para la ocasión con colchas, pucheros y aperos de labranza, rememorando la antigua tradición de acudir a La Virgen del Camino en romería, todos de gala en este día grande de nuestra fiesta. Una vez concluido el recorrido en la emblemática plaza de Grano al compás de la música más tradicional se irán conociendo los ganadores del concurso.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este martes la convocatoria del concurso de carros engalanados dando inicio con ello a la apertura de las inscripciones de participantes. En este caso, el concurso está dotado con 31.100 euros en subvenciones y premios. El plazo de inscripción termina el día 9 de septiembre.

Podrán participar en el concurso todas las personas o entidades que previamente lo soliciten en calidad de titulares de carros de características tradicionales. El Ayuntamiento de León repartirá en forma de subvención una cantidad fija para cada modalidad de participación en el desfile: por cada carro tirado por vacas o bueyes, 730 euros; por cada carro tirado por caballo, 470; y por cada carro tirado por burros, 335 euros.

A mayores, habrá diferentes premios. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León ha estipulado conceder dos primeros premios dotados de 650 euros cada uno de ellos. Uno será para el carro que mejor se ajuste a la tradición o costumbres propias de esta tierra en la representación de lo que fue históricamente la romería y a la celebración característica de estas fechas. Y el otro se concederá al carro que ostente una mejor elaboración, lucidez o vistosidad teniéndose en cuenta tanto el decorado con los materiales y adornos utilizados además del trabajo realizado.

La relación y cuantía de los restantes premios quedaría de la siguiente manera:

2º premio: 400 euros

3º premio: 270 euros

4º premio: 190 euros

5º premio: 120 euros

6º premio: 80 euros

7º Premio: 60 euros

8º premio: 60 euros

9º premio: 60 euros

10º premio: 60 euros

También habrá galardones para la mejor pareja de vacas, 800 euros; para la mejor pareja de bueyes, 800 euros; para el mejor tiro de caballos, 500 euros; y para el mejor ejemplar de burro, 330 euros. Como novedad, este año habrá un premio especial para la mejor pareja de animales perteneciente a una explotación ganadera de León, un galardón dotado con 400 euros.

Un jurado convocado a tal efecto valorará el adorno tradicional de los Carros engalanados participantes, rigiéndose no sólo por la belleza ornamental de los participantes sino también por criterios etnográficos según la naturaleza propia del acto, cuyo origen se encuentra en la romería a La Virgen del Camino propia del día de San Froilán.

El número máximo de concursantes establecido es de un número máximo de 20 concursantes en la categoría de vacuno, 15 concursantes en la categoría de caballos, y 12 concursantes en la categoría de burros. Un mismo titular no podrá inscribir más de tres carros en una o varias categorías. Igualmente, no se admitirán más de 4 tiros de animales, denominado tiro como el animal o animales que tira de cada carro, un burro, un caballo, o dos vacas o bueyes, de la misma explotación ganadera o propietario. No se admitirán inscripciones que excedan de los expresados límites.