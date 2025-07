La Guardia Civil se despliega ante el atasco de la AP-66

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La AP-66 teme otro fin de semana en procesión; para evitarlo, se programa más presencia de agentes de la Guardia Civil, como garantía para regular pasos estrechos, los pasillos alternativos, la circulación entre pivotes; el tráfico aumenta de horma casi exponencial en verano en la autopista que une León y Asturias, desde este mes condicionada por obras de modernización y ajuste de los túneles en un trecho de más de 25 kilómetros; la fluidez se resiente, también empujada contra el muro de los carriles reducidos porque en el único paso alternativo, a mano, también hay obra. Los ajustes entre Villamanín y el alto de Pajares coinciden en plazo con la reforma de las galerías de la AP-66. Otra cifra a sumar para la cuenta definitiva de esta presión estival que superó a los usuarios de la autopista de peaje en la última semana. Parece que la dirección de Aucalsa, la concesionaria que mantiene estable el precio del paso por cabina en La Magdalena no va a repercutir en las tasas el descuento correspondiente a las molestias y la variación de las condiciones de tránsito. Aunque ya habrá dejado constancia de la necesidad de regular los embudos. Los agentes de Tráfico de la Guardia Civil intervendrán como garantía para mejorar la fluidez del tráfico, que se diluyó el pasado fin de semana en un momento caótico en el que los filtros en la calzada impidieron absorber la demanda. De ahí las colas kilométricas que registraron otro momento para la historia de este vial, sacudido en los últimos meses por una cascada de incidencias que ha logrado ya un mítico historial; del cierre total y el bypass del derrumbe del pasado otoño a la cadena procesional de un fin de semana de verano no hay más que un paso: carriles reducidos y vehículos en fila india, hasta que se satura la entrada al pasillo porque no da abasto ante el aluvión de tráfico. La garantía para el desatasco es la unidad de tráfico de la Guardia Civil, que ya se ofreció como solución más adecuada ante la amenaza de otra urgencia en el horizonte. Hay preocupación por las condiciones de circulación cuando se trata de vehículos pesados, por miedo al efecto de un parón de motor, por recalentamientos o por problemas para retirar de la calzada a los vehículos afectados.

Los ojos de la DGT miran de perfil al paso de pago entre León y Asturias, por el que se extenderán durante todo el verano obras de alicatado de las galerías; primero, por la plataforma derecha; por la paralela, cuando se culmine el trabajo actual. Los eventos estivales, el incremento de tráfico recurrente en periodo vacacional, la pujanza de Asturias como destino turístico, hacen prever que las complicaciones de la circulación del segundo fin de semana de julio no serán una excepción por la AP-66. Para evitarlas a partir de este sábado, se desplegarán agentes por los trechos más afectados.