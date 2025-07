Mañueco pide esfuerzo al «100% y sin stand by» hasta las urnas de marzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió seguir trabajando al «100 por 100» hasta las próximas elecciones autonómicas, que aseguró tendrán lugar en marzo de 2026, y mantener la «tensión alta» en la dirección autonómica y provincial este verano, porque, advirtió, no se pueden «relajar». «Unos días de vacaciones y a seguir currando como lo habéis hecho siempre», dijo a los dirigentes «populares» a los que exigió tener las «baterías cargadas a tope» y no poner el «stand by». Fernández Mañueco, que intervino junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en la clausura de la Junta Directiva y comité autonómico, aseguró que tienen «mucho trabajo por delante», así como «ilusión y ganas», puesto que en su opinión la situación actual les exige «estar a la altura» y ser «más combativos que nunca». «Nadie sabe cuándo se va a romper el Gobierno de Sánchez», dijo, por lo que pidió mantener la «maquinaria a pleno funcionamiento» este verano, ya que aseguró que desde el PP de Castilla y León van a estar «preparados» para llevar el «mensaje» del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, hasta el «último rincón», con el «empuje» y la «exigencia». Mañueco aseguró que Sánchez está con el «agua al cuello» y «envuelto en un mar de mentiras» por una corrupción que «le ahoga». «No va a salir a flote», dijo, porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil «no se va de vacaciones». Tellado, pidió al partido en Castilla y León «asestar un buen revés» al sanchismo en las elecciones autonómicas, como «anticipo del que recibirá en toda España», si el Gobierno de Pedro Sánchez no se derrumba antes. Insistió en que es fundamental consolidar el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con una mayoría «mas holgada» que la actual. «Estoy seguro de que lo conseguiremos», dijo. Dijo que el partido en la comunidad es la «punta de lanza» para lograr el cambio en España, pues las autonómica serán las primeras del nuevo ciclo electoral.