«Me tranquilizaron, son grandes profesionales»

«Junto con la comodidad que te ofrece estar tu en casa, que es muy importante, el hecho de saber que tienes un equipo médico que te conoce, que te trata muy bien y, sobre todo, que son profesionales, te da mucha tranquilidad y te hace más llevadera la enfermedad y el tratamiento, porque ya tienes bastante con sentirte débil y gestionar tu cabeza». Así valora el joven Juan Manuel, uno de los usuarios de la Hospitalización a Domicilio en Ponferrada su contacto con la unidad. En 2024 se vio aquejado de amiloidosis, una enfermedad poco frecuente que hace que se acumule una proteína en los órganos que impide su correcto funcionamiento.

En el Hospital del Bierzo le derivaron al principio al Hospital de Salamanca y con el disgnóstico certero, el equipo que impulsa hematología acudió a su vivienda a aplicarle el tratamiento. «Tenía que tomar un medicamento media hora antes de ue me pusieran una inyección en la bariga. la aguja estaba en una máuina que traían y que va empujando el émbolo del líquido pocp a poco para que vaya introduciéndose por debajo de la piel durante cinco minutos», explica.

En la primera visita acudió una médico y una enfermera y en las siguientes, una vez cada semana durante medio año, dos enfermeras. «Siempre fueron muy amables, me echaban, me ponían el tratamiento y me trataban muy bien», reconoce. «Que vinieran fue fundamental porque la enfermedad me había hinchado, me había afectado a los riñones y me sentía muy machacado. Ir al Hospital hubiera sido un rollo y muy duro». Ahora, que el tratamiento aplicado en su domicilio ha ido haciendo efecto, se dispensa una vez al mes y se encuentra más fuerte, ya lo sigue en el Hospital de Día tras ver al hemátologo y comprobar su analítica.

Como Juan Manuel, decenas de pacientes del Bierzo han podido disfrutar y disfrutan de esta nueva manera de ejercer la medicina, más personalizada y a domicilio. Desde 2016, la colaboración del servicio de Hematología, con la Farmacia Hospitalaria y los efectivos de la Hospitalización a Domicilio ha permitido aplicar más de 2.000 tratamientos en los hogares. Este mes han dado un paso de gigante, además, para extender sus tentáculos a todo el área sanitaria del Bierzo, ya que ahora sólo llegaban al 65% de ese entorno. Y lo hacen apoyándose en los centros de salud, en algunos casos, para que los pacientes más alejados del Hospital del Bierzo, como los de Villablino, eviten desplazarse hasta las instalaciones hospitalarias de Ponferrada y puedan recibir su tratamiento cerca de casa, en el ambulatorio en algunos casos, o en su propia vivienda.

«El futuro será que la asistencia de rango hospitalario llegue a toda la población en sus domicilios y que toda la población, independientemente de su lugar de residencia, pueda tener acceso a los mismos recursos tanto humanos como tecnológicos. Lo cual implica también que todas las Unidades de Hospitalización a Domicilio dispongan de una cartera de servicios común y estén dotados de los profesionales necesarios para llevar a cabo la labor asistencial», reflexionan fuentes sanitarias.

Ante el progresivo aumento de la cronicidad y la pluripatología por la mayor esperanza de vida, la hospitalización a domicilio se erige como un modelo imprescindible para dar respuesta a los desafíos de la cronicidad, ante un sistema de hospitalización convencional más bien pensado para dar respuesta a la atención de la patología aguda que a la crónica. Con la adecuada supervisión, se están tratando en sus casas con seguridad y eficacia.

BENEFICIOS AL ENFERMO Y AL CUIDADOR

Los beneficiarios principales son los pacientes que necesitan tratamientos específicos que se administran de manera periódica y requieren un seguimiento médico continuo; los mayores con movilidad reducida o enfermedades crónicas que encuentran dificultades con los desplazamientos frecuentes a centros hospitalarios; y los de zonas rurales o alejadas que no disponen de un acceso óptimo a los servicios sanitarios. También, a los cuidadores al reducir el tiempo de traslado y los gastos asociados.