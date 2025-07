IU pide reprobar a un concejal en San Andrés «por amenazas e insultos»

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

«Me he salido de la comisión porque si no pego a esta p... comunista de los cojones, sino me salgo la lío», «me saca de mis casillas, no la aguanto, no puedo con ella...», «todo tiene un límite y la vamos a señalar, házselo llegar», son algunas de las 'perlas' que denuncia la concejala de IU en San Andrés del Rabanedo, Laura Fernández, que ha dirigido contra ella el edil del equipo de Gobierno de este municipio, Manuel Romero. La portavoz de IU asegura que «viendo la falta de respeto y que las amenazas aumentan mes a mes, temo por mi integridad física», pues de seguir en esa línea «no sería extraño que cualquier día pase de las amenazas directas y a través de terceros a una agresión».

Laura Fernández, portavoz de IU en San Andrés.Virginia Moran

De momento y siguiendo instrucciones de su abogado, la edil pide «amparo» a la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, que fue quien nombró a este concejal como responsable de las áreas de Cultura, Fiestas y Deportes. Asunto que llevará al pleno de mañana junto con la petición para que se «repruebe» a Romero. Laura Fernández ya expuso ambas cuestiones en la comisión informativa de Personal, donde su moción de reprobación logró el apoyo de todos los grupos excepto de UPL, que votó en contra.

Una moción en la que destaca dos hechos. Uno, el 18 de julio, cuando afirma que el leonesista se personó en el despacho de IU «y tras cerrar la puerta en tono de voz y gestos amenazantes repitió a la secretaria que lo que ha hecho Laura esta vez no tieen nombre», en referencia a la denuncia que IU efectuó del proceso selectivo del interventor. Romero prosigió ese día, según la versión de IU, diciendo que «no se puede consentir, todo tiene un límite y la vamos a señalar, házselo llegar». Lo que Fernández analiza como un intento de intimidarla, «como en otras ocasiones». El otro hecho se remonta al día 22 de julio, cuando el concejal abandonó la comisión de Hacienda y Personal y gritó en el pasillo «me he salido porque sino pego a esta p... comunista de los cojones, si no me salgo la lío», según recoge Laura Fernández, quien incide tener «testigos» de ambos episodios.

Por su parte Romero admite que acudió al despacho de IU, pero niega que su tono fuera amenazante. «Que IU haya bloqueado el nombramiento del interventor es una faena y un perjuicio para todo el municipio», indica que trasladó a la secretaria de IU, «pero en ningún caso como una amenaza o desafiante».